Kronprinsen overrækker legat: Unge fynske iværksættere kan redde smågrise

Flere smågrise vil overleve fødslen, hvis der sættes kamera op, så landmanden bliver adviseret via sin smartphonen, hvis der er komplikationer, når soen farer - som det hedder, når en so får små grise.

Tre unge iværksættere fra Fyn modtog torsdag et legat på 100.000 kroner for deres projekt, der skal være med til at redde et stort antal smågrise.

En hel del af de tre millioner smågrise, der hvert år dør ved fødslen i danske svinestalde, kan reddes med ny teknologi, som tre unge fynske iværksættere står bag. Torsdag fik de endnu en understregning af, det er på rette vej, da de modtog et legat på 100.000 kroner fra Fonden for Entreprenørskab til deres virksomhed Porcovision Aps. De tre unge iværksættere fik overrakt legatet af kronprins Frederik til Fonden for Entreprenørskabs nytårskur i København. - Vi er virkelig beæret over, at andre vil være med og bakke op om vores ide. Det er fantastisk at få et skulderklap og få midler til at fortsætte vores gode arbejde, siger Christian Rasmussen, 27, der har stiftet Porcovision sammen med Christian Moeslund, 26, og Christine Lundby, 27. De tre stiftede firmaet for to år siden, mens de stadig var studerende på Syddansk Universitet. Porcovision producerer intelligent teknologi, der kan være med til at sikre, at færre smågrise dør under fødslen. Og der er brug for den nye teknologi, fortæller Christian Rasmussen.

Kamera overvåger grisefødsel - Tre millioner smågrise dør hvert år under fødslen, siger han og fortæller, at der med deres produkt bliver installeret et kamera over hver bås med en fødende gris. Signalet bliver streamet, hvor kunstig intelligens kan registrere, hvor lang tid der går mellem hver gris, der bliver født. Bliver det kritiske tidsinterval overskredet, hvilket indikerer, at der er noget galt, bliver landmanden informeret på sin smartphone. - Der er sket meget teknologisk udvikling i andre industrier, men ikke i svineindustrien, hvor det netop er vigtigt at udvikle og optimere produktionen og dyrevelfærden. Landbruget er en meget konservativ industri, som er lidt langsom om at tage ny teknologi til sig, men vi vil gerne bevise, at det kan gøre en forskel, siger Christian Rasmussen.

Penge til testforløb Der var da også stor glæde at spore hos de tre unge iværksættere, da de i sidste uge fik af vide, at de var blevet udvalgt. Det har nemlig stor betydning for et nyt firma som Porcovision, når man får så stort et beløb i fondspenge. - Den største udfordring er al den tid, man ellers skal bruge på at finde fondsmidler. Ansøgningerne er bestemt tidskrævende, så vi sparer nu en masse tid, vi kan bruge på vores projekt i stedet, siger Christian Rasmussen. Pengene skal bruges til for alvor at få testet teknologien, og det skal foregå på en midtfynsk gård. Pengene skal derfor bruges til at indkøbe kameraer og skaffe servere til testforløbet. - De her penge gør det muligt at vise, at vores system har en gavnlig effekt for danske svineproducenter. Vi håber, det bliver et system, svineproducenterne slet ikke kan undvære i fremtiden, siger Christian Rasmussen.