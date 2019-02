Flere læger på Fyn har lukket for tilgang af nye patienter. Nu forsøger Region Syddanmark at lokke læger til Nyborg og Odense, hvor i alt fem nye ydernumre udbydes til salg.

I Nyborg er situationen akut, konstaterer Region Syddanmark i en pressemeddelelse om lægedækningen i regionen. Ingen læger i Nyborg har åbent for tilgang af nye patienter, og selvom Region Syddanmark i juni sidste år satte et ydernummer til salg, har det indtil nu ikke ført til en ny lægepraksis i byen. Lægerne Enghavevej har vist interesse for at købe ydernummeret i Nyborg, men købet er betinget af, at det er muligt at finde nye lokaler, og det problem er endnu ikke løst.

- Det er gode nyheder, at der er læger, der er interesseret i at købe et ydernummer. Desværre løser det ikke situationen i Nyborg nu og her. Jeg håber, vi med yderligere et ydernummer kan lette presset på lægedækningen i Nyborg, siger Bo Libergren (V), formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, i pressemeddelelsen.

I Odense udbyder regionen seks ydernumre, selvom der lige nu ikke er mangel på læger. Men byens befolkningstal vokser, forklarer Bo Libergren.

- Selvom vi ikke mangler læger nu og her, så er det vigtigt, at lægedækningen følger med byernes udvikling. Hvis ikke vi udviser rettidig omhu og kommer ud af starthullerne, risikerer vi, at der bliver mangel på læger.