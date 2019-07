Kritik af billetudbyder: Fortvivlede Ed Sheeran-fans har ringet hundredevis af gange

Koncertgængere landet over klager deres nød til Ticketmaster på Facebook. Ved Ed Sheeran-koncerten skal køberen af billetten møde op, og det giver problemer for dem, der har givet billetter i gave eller solgt billetter videre til andre, fordi de ikke selv kunne deltage.

Billetudbyderen giver mulighed for, at man via dem kan få lavet en overdragelse af billetten, så der står det rigtige navn. Det har imidlertid voldt problemer, fordi Ticketmaster ikke har kunnet følge med det store antal henvendelser.

Årsagen er, at køberen af billetten skal møde op og vise billed-id og ordrebekræftelse ved indgangen, for at billetterne kan bruges. Et nyt krav, som ikke kommer fra Ticketmaster, men fra Ed Sheerans folk. TV2 beskrev forleden , hvordan tiltaget giver problemer for dem, der har overdraget billetter til andre. Det kan eksempelvis være købere, der har givet billetter i gave eller solgt billetter videre, fordi de selv måtte melde afbud.

Har prøvet 100 gange

På Ticketmasters Facebook-side giver utallige fans udtryk for deres bekymringer over, om de kommer ind til koncerterne, og deler deres frustrationer over billetudbyderens kundeservice. Flere skriver, at de i de seneste dage har forsøgt at ringe til Ticketmaster hundredevis af gange uden at komme igennem.

"Det er jo umuligt at få overdraget billetter? Jeg skal ringe på et specifikt nummer. Har gjort det 100 gange nu - det er umuligt at få hul igennem, og der er intet køsystem?," skriver Jesper Johansen fra Odense.

Han får opbakning fra blandt andre Peter Raun, også fra Odense:

"Er der nogen herinde, der ved, hvad man skal gøre for at få kontakt til Ticketmaster på deres telefon. Har prøvet i to dage nu og skal have overtaget nogle billetter til den her uge."

Enkelte af de sure kunder roser dog tiltaget med, at køberens navn skal matche den, der vil bruge billetten, fordi det gør billetmarkedet mere reelt.