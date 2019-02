Krisztina skal hjælpe flygtninge i job: - Det er et genialt koncept

Et ønske om at hjælpe andre, være frivillig og uddanne fremtidig arbejdskraft til en branche, der i høj grad mangler folk, bliver til virkelighed for Krisztina Vajda Rygård, der skal være en del af mentorteamet i Hack Your Future.

Når Hack Your Future starter op i Odense, står 29-årige Krisztina Vajda Rygård klar som mentor og underviser i forskellige programmeringssprog, som kan være med til at hjælpe flygtninge videre ud i it-verdenen. Krisztina Vajda Rygård har længe overvejet en form for frivilligt arbejde, og da hun hørte om Hack Your Future, gav det for alvor mening for hende at blive frivillig.

- Jeg er veganer, så jeg har længe overvejet, om jeg skulle melde mig ind i Greenpeace eller noget med dyrevelfærd. Da jeg så det her, tænkte jeg, at der måske var et større behov for mig her, fordi det ikke er alle, der kan melde sig, fortæller Krisztina Vajda Rygård, der til daglig er programmør ved GulogGratis.dk.

Tanken om at kunne hjælpe med noget mere specifikt er bare en af de ting, der ifølge Krisztina Vajda Rygård er attraktivt ved forløbet. Men derudover lægger hun også stor vægt på, at det kan være med til at hjælpe de deltagende flygtninge videre ud på arbejdsmarkedet.

- Det er et genialt koncept, fordi det er en branche med stor mangel på arbejdskraft. Hvis man kan kode, er der stor chance for, at man kan få et job, selv om man ikke kan snakke dansk, siger Krisztina Vajda Rygård og fortsætter:

- Det er win-win-win - det er godt for staten, det er godt for de flygtninge, der er med, og det er godt for branchen, at der kommer flere, der kan kode.