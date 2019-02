3. Tvivl om flertallet

Der er endnu ikke vedtaget en anlægslov for jernbanen, men togfondspartierne har pålagt regeringen inden den 31. marts at fremsætte anlægsloven. Samtidig er der fornyet usikkerhed om, hvorvidt der fortsat er flertal for togfondens øvrige projekter i etape to, der skal gøre det muligt at køre i tog mellem Århus og Odense på en time. DF's transportordfører Kim Christiansen vil ikke bruge knap otte milliarder på en ny banebro over Vejle Fjord og en ny bane ved Hovedgård.