Kraftig ung mand befølte sovende kvinder på kollegium: Flere vidner har henvendt sig

Efterlysningen af en mand, som torsdag morgen trængte ind på kollegium i Nyborg og befølte tre unge kvinder, mens de sov, har givet pote. Der er kommet mange henvendelser om gerningsmanden, som også menes at have begået indbrud på Døveskolen i nærheden af kollegiet.

Efter at være trængt ind hos tre unge kvinder og befølt dem, mens de lå og sov i et værelse på et kollegium i Nyborg, har en kraftig ung mand iført tanktop formentligt begået indbrud i nærheden på Døveskolen.

Det er i hvert fald den teori, Fyns Politi fredag skal arbejde videre med, ligesom der skal afhøres en masse vidner.

Manden, som beskrives som mellem 20 og 25 år, sneg sig torsdag omkring klokken 04.50 ind ad en ulåst dør til kvinderne på 17 år og 18 år på Stentevej 39 og befølte dem på kroppen. Det vågnede de ved og råbte op, hvorefter manden flygtede fra stedet i ukendt retning.

Senere på morgenen var der indbrud på Døveskolen ikke langt fra det første gerningssted, som egentligt mere er ungdomsboliger administreret af boligforeningen AB Holmegaarden end et kollegium. Ud fra vidneforklaringer tyder noget på, at efter blufærdighedskrænkelsen af de tre unge kvinder har den unge mand sat kurs mod Døveskolen og trængt ulovligt ind her også. Det er endnu uvist, hvad der er stjålet.

- Der var indbrud på Døveskolen kort tid efter, så vi tror på, det er samme gerningsmand, siger vagtchef Torben Jakobsen, Fyns Politi.

Torsdag eftermiddag sendte Fyns Politi en efterlysning ud med et signalement af gerningsmanden fra blufærdighedskrænkelsen, og det har indtil nu givet et pænt antal henvendelser fra vidner.

- Vi har fået mange henvendelser, som der er mulighed for at arbejde videre med. Det er vi meget glade for, siger Torben Jakobsen.

Gerningsmanden beskrives af kvinderne som 20 til 25 år, 175 til 180 centimeter høj, kraftig af bygning og mørklødet med mørkt hår, der var mellemlangt på toppen og trimmet i siderne. Han var iført en hvid tanktop og brune knælange shorts. Ansigtet var skjult af en sort halsedisse eller tørklæde med hvidt mønster på.

Har man kendskab til, hvem gerningsmanden kan være eller har man set noget tidligt torsdag morgen kan man kontakte Fyns Politi på telefon 1-1-4.