Kraftig regn og blæst i nat: Flere væltede træer på Fyn

Vågnede du natten til mandag ved både kraftig regn, pludselig blæst og tordenvejr har det ikke været en drøm eller et mareridt.

Lyden af voldsom regn på ruden var nemlig god nok, og uvejret skete mellem klokken 4 og klokken 5 mandag morgen, konstaterer vagtchefen i Fyns Politi.

- Vi har haft et par væltede træer omkring Haarby, men vi fik vækket kommunens folk og der skulle være farbart igen, siger vagtchef Torben Jakobsen, Fyns Politi.

Det pludseligt opståede uvejr gik blandt andet ud over lysreguleringen i et af lyskrydsene i Haarby, hvor der i forvejen er vejarbejde, men også et par steder på Landevejen mellem Haarby og Jordløse blev vejbanen delvist spærret af væltede træer.

Selv om regnen lød voldsom, hvis man blev vækket af den, var der dog i meteorologisk forstand ikke tale om et skybrud, lyder det fra den vagthavende i Operationen hos DMI.

- Det var ret kraftige byger, som har været med torden, men relativt kortvarende, lyder det fra hende.

Hun varsler flere regnbyger med samme styrke, men stadig kortvarige, hen over mandagen, så man skal tænke sig om en ekstra gang, før man hænger vasketøjet ud i den lumre varme. Allerede ved otte-tiden varsles om 19 graders varme, stigende i løbet af dagen til omkring 21 grader.

På websitet blitzortung.org kan man følge det kraftige tordenvejr, som natten til mandag ramte Fyn, på vej i nordøstlig retning over Kattegat mod Sverige. Et nyt tordenvejr ventes mandag eftermiddag.