Kræftens Bekæmpelse bag misvisende kort: For mange røgfri skoler på Fyn

Det svarer til at 42 procent af disse skoler ikke har den "røgfri skoletid for alle", som Kræftens Bekæmpelse beretter om.

Avisen kom igennem til 19 af skolerne. Heraf fortalte 11 skoler, at de har regler om "røgfri skoletid for alle". Otte skoler fortalte, at enten lærere, elever eller begge må forlade skolens matrikel i skoletiden, og at der ikke er regler om, hvorvidt de må ryge, når de har forladt matriklen.

Kræftens Bekæmpelse har for nylig sendt en pressemeddelelse ud til landets medier med et interaktivt danmarkskort over grundskoler med røgfri skoletid.

Forskel på regler og praksis

"Røgfri skoletid for alle" betyder, at hverken lærere eller elever må forlade skolen for at ryge. Ser man på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, er der ifølge organisationen to måder at opnå røgfri skoletid på.

Enten indfører skolen reglen om, at eleverne ikke må forlade skolens område i skoletiden, eller også indfører skolen reglen om, at elever ikke må ryge i skoletiden - heller ikke uden for skolens matrikel. Røgfri skoletid for alle indebærer også, at lærernes arbejdstid er røgfri.

Men ifølge Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, har kortlægningen ikke taget udgangspunkt i skolernes rygeregler, men en blanding af regler og praksis.

- Hvis en anden journalist havde ringet rundt, havde vedkommende sikkert fået andre svar, siger Niels Them Kjær.

Er det ikke en svaghed ved undersøgelsen, hvis den er så afhængig af, hvem der stiller spørgsmålene?

- Nej, det mener jeg ikke. Det vigtigste er, at alle skoler får ens spørgsmål og bliver spurgt på samme måde, siger Niels Them Kjær.