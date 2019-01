Kræftens Bekæmpelse: Alternativ behandling giver patienterne magten tilbage

Både syge og raske danskere bruger alternativ behandling. Nanna Cornelius, der er projektleder for Patient- og pårørendestøtte hos Kræftens Bekæmpelse med speciale i alternativ behandling, oplever en stor interesse i alternativ behandling hos de kræftpatienter, hun møder. For dem handler det om selv at tage ansvar for sin bedring, fortæller hun.

Hvor udbredt er brugen af alternativ behandling hos kræftpatienter?

- De nyeste tal fra 2017, der er målt blandt patienter tidligt i deres sygdomsforløb, viser, at hver fjerde kræftpatient benytter alternativ behandling. Der kommer snart en ny undersøgelse for dem, der er længere i sygdomsforløbet, og der forventer vi, at det er mere end hver fjerde, der bruger det. Der er også mange, der bruger det efter, de har sluppet sundhedsvæsenet og enten er helbredt eller har fået af vide, der ikke er mere at gøre.

Hvorfor søger kræftpatienterne mod alternativ behandling?

- Undersøgelser viser, at de ofte gør det, fordi de vil gøre noget godt for sig selv. Øge livskvaliteten, få mere energi, overskud og afhjælpe de bivirkninger deres konventionelle behandlingsforløb og sygdom kan have. At blive kræftpatient kan gøre, at de føler at magten tages fra dem. At tage nogle tilvalg i det alternative kan være en måde at tage noget magt tilbage og føle, at man ikke bare er en brik i en kæmpe behandlingspakke. Det har stor betydning at føle, at man gør noget for sig selv, og for langt de fleste handler det ikke om at helbrede sig selv.

Hvad er styrkerne ved at bruge alternativ behandling?

- Styrkerne er, at patienterne bliver meget stærkere. De føler, at de gør noget selv, de får ekstra energi og overskud, som de kan bruge til at tackle de bivirkninger, der er i deres sygdom- og behandlingsforløb. Der er for eksempel evidens for, at mindfulness øger livskvaliteten for patienterne.

Hvad er udfordringerne ved den alternative behandling?

- Udfordringerne er, at vi mangler viden og ikke snakker åbent om det. Lægerne har ikke nok viden om alternativ behandling og føler sig ikke klædt på til at snakke med dem om det. Derfor får de det ofte ikke gjort. Der mangler en åben dialog. Patienterne er kede af, at de ikke kan have dialogen om det med deres læge. Samtidig er det også vigtigt, at der bliver fortalt om de bivirkninger og interaktioner, som den alternative behandling kan have på den konventionelle behandling. For eksempel er det bevist, at gurkemeje, som mange indtager som alternativ behandling, kan gå ind og nedsætte effekten af forskellige kemobehandlinger. Derfor er dialogen så vigtig.