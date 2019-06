Regionsrådet har besluttet at fortsætte samarbejdet med den italienske entreprenør JV CBM/Itinera om at bygge den sidste del af Nyt OUH, som består af fire klynger af bygninger.

I efteråret sidste år indgik Regionsrådet en aftale med italienske JV CBM/Itinera om byggeriet af vidensaksen og behandlings- og sengeafsnit på Nyt OUH, som er den første del af byggeriet af det nye universitetshospital ved Syddansk Universitet i det sydøstlige Odense.

Nu har Regionsrådet besluttet at indgå en aftale med samme entreprenør om anden del af byggeriet, som indebærer de fire klynger af bygninger, der skal være på Nyt OUH.

Beslutningen om at fortsætte samarbejdet giver nu ifølge formand for regionsrådet, Stephanie Lose (V), endnu mere sikkerhed i det kommende sygehusbyggeri.

- Denne endelige kontrakt med totalentreprenøren giver os endnu mere fast grund under fødderne i forhold til det milliard-byggeri, der nu går i gang. Som det ser ud nu, får vi det sygehus, vi ønskede os, da vi sendte byggeriet i udbud. Vi undgår at skulle skære i areal eller funktioner. Vi undgår at gå på kompromis med kvaliteten, og vi får det til den pris og den tid, der er aftalt. Der kan fortsat komme bump på vejen, inden vi står med et nyt sygehus, men lige nu tegner billedet sig rigtigt fornuftigt, siger hun, i en pressemeddelelse.

De fire nye klynger kommer blandt andet til at indeholde sygehusets fælles akutmodtagelse, en intensivafdeling, børn- og ungepsykiatri, en afdeling til isolation af patienter, et område for scannere (nuklearmedicin) samt et apotek.