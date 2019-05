Konservatives fynske børneminister: Vil velfærden men afviser fortsat minimumsnormeringer

Den konservative børne- og socialminister Mai Mercado kæmper for at genvinde sit mandat og håber med løfter om skattelettelser og samtidig velfærd at løbe ind i en ny folketingsperiode.

- Vi vil tage en stor del af pengene fra beskæftigelsessystemet, for det fungerer overhovedet ikke og er alt for dyrt. Og så prioriterer vi en del af råderummet.

- Det ene er en forudsætning for det andet. Hvis man kun arbejder for en større offentlig sektor og samtidig skaber rammer, der presser vores erhvervsliv, så har man i min verden kurs mod afgrunden. Det er altså de private virksomheder, der skaber vækst i samfundet, og man kan ikke lave velfærd uden vækst. Derfor vil vi lave et skatteløfte og ikke et velfærdsløfte.

Du står gerne på mål for en større offentlig sektor, men I vil også have skattelettelser. Hvordan hænger det sammen?

- Jeg var inviteret, og jeg vil også gerne slå et slag for gode normeringer. Vi har brugt en milliard kroner på normeringer, alene mens jeg har været minister, og jeg har en stærk forventning om, at forældrene følger op på deres kamp også efter valget.

Forældre i tusindvis har demonstreret over hele landet for minimumsnormeringer, og selv om du ikke støtter kampen, gik du også selv med i demonstration. Hvad lavede du der?

- Det er ikke i alle kommuner, at det er realistisk. Så det er ikke fair at låse kommunerne. Det er også dem, der kender borgerne. Til gengæld vil vi gerne se på, om vi kan gøre noget i ydertidspunkterne i erkendelse af, at de er rigtig pressede flere steder.

Du siger, det låser kommunerne. Men det er jo ingen maksimumsnormering, og de har stadig mulighed for at give ekstra pædagoger i udsatte boligområder. Så hvad er problemet?

- Men jeg forstår godt, når man står udenfor som forældre, at man ønsker minimumsnormeringer. For det lyder forjættende. Men det bliver ikke nødvendigvis en fundamental forandring, for selv om det koster to milliarder om året, så er det måske kun en hel eller halv ekstra medarbejder i hver institution.

- En lovfæstet minimumsnormering vil betyde, at vi fratager kommunerne muligheden for at prioritere. Det gør kommunerne i dag ved for eksempel at give typisk daginstitutioner i udsatte boligområder flere uddannede pædagoger.

Du er optaget af, at de første 1000 dage i et barns liv er afgørende, og at der skal være flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver. Så kan det godt være lidt svært at forstå, at du er imod minimumsnormeringer?

Mai Mercado er 38 år, hun er uddannet cand.scient.pol fra Syddansk Universitet og har siden slutningen af 2016 været børne- og socialminister for Konservative.Hun blev medlem af Folketinget i 2011 og havde også en plads i Odense Byråd fra 2006 til 2011. Bor på Frederiksberg, er gift og mor til to - Elisa på snart tre år og Winston på seks. Hun har generelt svært ved at sidde stille og har en indre uro, der altid får hende i gang med nye projekter: - Men det er ikke altid, min mand synes, vi hver dag i en påskeferie skal i byggemarkedet.

Du har fortalt, du slet ikke syntes, Konservative skulle gå med i regering, men er glad for, det alligevel endte sådan. Hvor ser du jeres største politiske aftryk?

- Helt klart på, at vi fik et samlet grønt energiforlig. Vi har også fået lettet skatterne - det er ikke sådan, vi indkøber pokaler for at fejre det - men alligevel. Og så har vi prioriteret en milliard til barnets første 1000 dage og fået uddannet flere betjente.

Nu taler Lars Løkke om en SV-regering. Hvad tænker du om, at han på den måde sætter jer udenfor?

- Meldingen er god for os i en valgkamp. Det gør det meget klart at definere, hvem der er borgerlige, og hvem der ikke er. Det er ikke vores politik at hælde 69 milliarder ud i offentligt forbrug - og jeg ville være påpasselig med at miste originaliteten ved at forsøge at kopiere andre.

Er det et udtryk for, at blå blok er splittet?

- Det synes jeg faktisk ikke. Måske kan det se sådan ud udefra, men jeg synes, vi har fundet hinanden, og samarbejdet har været respektfuldt og godt. Jeg opfatter det mere som en taktisk melding.

Nu er du minister - hvor rækker dine politiske ambitioner hen?

- Jeg elsker at være minister, fordi det giver nogle helt andre muligheder, men jeg kan sådan set også godt lide at være folketingsmedlem. Og jeg har altid været vant til at skulle kæmpe meget hårdt for mit mandat på Fyn, så jeg håber bare på at blive valgt. Jeg har lidt været som humlebien, og den flyver endnu. Så må vi se, om den også gør efter valget. Jeg har set for mange ryge ud til ikke at have stor respekt for vælgernes dom.

På din valgplakat står "For dig og for Fyn" - hvordan vil du især gøre en forskel for Fyn i en ny folketingsperiode?

- Jeg håber jo, at den infrastrukturaftale, vi har lavet, står til troende, for ellers så får vi ikke den sidste udbygning af motorvejen syd om Odense. Jeg er også meget optaget af støj, hvor mange mennesker omkring både Odense og Nyborg er hårdt ramt. Og så i det helt lange perspektiv er der Fyn-Als-forbindelsen, hvor vi mangler, at hele Fyn står sammen. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis det bare havner i snak.