Kommunen: Kemikalierne er forsvarligt låst inde

- Vi kan konstatere, at der ikke er nogen kemikalier, der befinder sig på steder, hvor de kan være en risiko for miljøet. Der er taget hånd om de udfordringer, der har været omkring, at kemikalierne har stået udenfor. De står nu indenfor, som de skal, i et rum, der er aflåst og indrettet til det, sagde Boie Skov Frederiksen, da han kom ud efter omkring én time på stedet.

Her kunne medarbejderne konstatere, at de mange ton kemikalier lige nu bliver opbevaret i kemikalierummet, der er særligt indrettet, så et eventuelt udslip ikke risikerer at få sundhedsmæssige konsekvenser for naboerne.

Sådan lyder konklusionen i hvert fald fra afdelingschef for Erhverv og Bæredygtighed, Boie Skov Frederiksen, efter at han tirsdag eftermiddag tog på tilsyn på ejendommen sammen med fire medarbejdere.

Stadig ingen dokumentation

Som Fyens Stiftstidende har afsløret, mangler der at blive gjort rede for bortskaffelsen af 39 ton kemikalier, som tilsyneladende er forsvundet sporløst siden foråret 2017.

Den del blev dog slet ikke berørt under tirsdagens tilsyn.

- Fokus i dag har ikke været på at få en forklaring på den manko, der er i regnskabet for kemikalierne, sagde Boie Skov Frederiksen, der dog pegede på, at kommunen er i dialog med Seden Ejendomsinvest, som ejer bygningen - og dermed har ansvar for kemikalierne.

- Det er selvfølgelig meget alvorligt, hvis vi ikke får dokumentation for, hvor kemikalierne er blevet af. Men det tror jeg helt sikkert nok, at vi skal i samarbejde med Seden Ejendomsinvest. Jeg må jo stole på, at de har et oprigtigt ønske om at finde den dokumentation, så derfor har jeg også en forventning om, at de finder den frem inden for en overskuelig fremtid, lød det fra Boie Skov Frederiksen, der ikke ville sætte nogen deadline på, hvornår dokumentationen skal være sendt til kommunen.

Seden Ejendomsinvest var ved tilsynet repræsenteret ved advokat Ali Khan fra Maare Advokater. Han havde dog stadig ingen kommentarer til den manglende dokumentation.

- Vi har et tæt samarbejde med kommunen og er ved at undersøge det, sagde han kortfattet.

Hvorfor lægger i ikke dokumentationen frem, hvis I har den?

- Det har jeg sådan set ingen kommentar til. Du kan blive ved med at spørge mig om det samme. Du får ikke et svar, lød svaret fra Ali Khan.