Kommer Hønge ud at gynge, og bliver Bramsen minister: Ti ting du skal holde øje med på valgdagen

1. Kommer Hønge ud at gynge

Da valget blev udskrevet, optrådte Karsten Hønge (SF) med to kasketter i en grafik i Fyens Stiftstidende. Den ene var en EU-kasket, og SF'eren har i den grad haft problemer med kasketterne. Nu er han blevet landskendt som ham, der sagde nej til den plads i Europa-Parlamentet, som vælgerne gav ham den 26. maj. Men hvad med den fynske kasket? Den til Folketinget. Beholder han den på? Er vælgerne så vrede over dobbeltspillet, at de ikke vil stemme på ham? Eller belønner fynboerne ham for at have prioriteret Christiansborg? Onsdag aften får vi svaret på, hvordan det går partiet på Fyn. Først i løbet af torsdagen kendes de personlige stemmer.