Kom sikkert frem: Skift chauffør jævnligt på kør-selv-ferie

Flere danskere kører på ferie i løbet af sommeren, men undlader at skifte chauffør eller overnatte undervejs. En ny undersøgelse fra fynske GF Forsikrings fond viser, at det kan øge risikoen for ulykker i trafikken, når føreren ikke er udhvilet.

I mandags startede skolernes sommerferie. Det betyder, at mange danskere i denne tid pakker bilen og kører sydpå mod varmere himmelstrøg. Men ikke alle bilisterne er lige opmærksomme på, at der bliver skiftet chauffør undervejs på turen sydpå, hvilket kan have store konsekvenser for trafiksikkerheden. En ny undersøgelse, foretaget af YouGov for det fynske forsikringsselskab GF Forsikrings fond, viser, at en ud af 10 danskere har kørt sydpå uden at være udhvilet nok til at køre turen. Det skyldes, at mere end hver femte dansker planlægger at køre mellem klokken tre og fem om morgenen, hvor det er nat ifølge kroppens døgnrytme. - Når fynboerne planlægger en kør-selv-ferie, så beregner de fleste nok en rejseplan, hvor de kan nå færgen og samtidig ankomme til deres rejsemål på et godt tidspunkt, siger Claus Hanfgarn, GF Forsikring i en pressemeddelelse.

Flere danskere sætter sig bag rettet for at køre sydpå, selv om de ikke er udhvilet. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen.

Skift chauffør undervejs Flere trafikanalyser viser derudover, at risikoen for ulykker er størst, hvis man har sovet mindre end seks timer eller været vågen i mere end 16 timer. Og hvis man kører bil i mere end otte timer uden pause, er risikoen for at ende i en ulykke dobbelt så stor, som den ville være, hvis man havde skiftet chauffør undervejs. Derfor anbefaler GF Forsikring, at man skifter chauffør undervejs eller tager en overnatning. - Det er en god ide at skifte chauffør undervejs på turen. Fondens undersøgelse peger heldigvis på, at næsten halvdelen skifter chauffør minimum hver tredje til femte time. En frisk chauffør er altid den bedste løsning, når man kører på monotone trafikstrækninger som en motorvej, siger Claus Hanfgarn og fortsætter: - En overnatning er den sikre måde at skaffe sig ro og hvile fra trafikken. Der er mange årsager til, at flere overnatter på vej til ferie, men ikke på vej hjem. Det kan skyldes, at man virkelig gerne vil hjem og hellere vil lande i sin egen seng på et skævt tidspunkt end at bruge penge og tid på en overnatning.