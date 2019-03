Kom nemmere på motorvejen: Nyt trafikanlæg får bilisterne hurtigere afsted

I efteråret 2017 åbnede et nyt vejanlæg, der skulle hjælpe trafikanterne nemmere og mere sikkert ud på E20 ved til- og frakørsel 52 Odense SV.

Halvandet år efter åbningen af anlægget kan Vejdirektoratet ud fra en række analyser fortælle, at det nye anlæg er med til blandt andet at gøre rejsetiden hurtigere for bilisterne.

Det er især de bilister, der kommer fra nord, som oplever op mod en halvering af køretiden gennem anlægget i forhold til tidligere. Og det sker på trods af en øget trafik i området. På hverdage er trafikken øget med 12 procent, hvilket betyder, at det nye anlæg får flere bilister igennem, end det gamle gjorde.

Derudover viser analyserne også, at næsten alle bilisterne formår at lægge sig i den rigtige kørebane, når de kører ud i anlægget. Siden anlægget blev taget i brug, har der ikke været ulykker på stedet.

Det vækker stor glæde hos transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), der udtaler følgende i en pressemeddelelse:

- Jeg havde selv fornøjelsen af at være en af de første, der kørte gennem dette nye og innovative anlæg. Sidenhen har jeg været spændt på, om det kunne afhjælpe det trafikale pres, som trafikanterne i rampekrydset syd for Odense oplevede. Jeg er derfor meget tilfreds med, at der nu både kommer flere trafikanter gennem anlægget end før, og at de kommer hurtigere frem. Det viser med al tydelighed, at det var den rigtige beslutning at afprøve denne nye trafikale løsning. Jeg håber, vi kan gøre brug af de gode erfaringer andre steder i landet, hvor det må være relevant.