Koldkrigsprofessor kan blive Årets Fynbo

Den tidligere SDU-professor og koldkrigshistoriker Bent Jensen er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Prisen, der uddeles til januar, skal gå til et menneske, der har "udvist et helt særligt initiativ eller et helt særligt engagement ud over det, man med rette kan forvente. Desuden skal Årets Fynbo være en fremragende repræsentant for vores ø", som der står i fundatsen.

Og det har Bent Jensen gjort, mener indstiller Niels Erik Søndergård:

- Bent Jensen har i sit forfatterskab og i sin forskning på omfattende vis skildret Sovjetunionens historie og adskillige danskeres forhold og indstilling til Sovjetunionen, skriver han.

Ægteparret Jette og Bent Thorsager er også blevet indstillet til Årets Fynbo(er). De to underviser i Seniorhus Odense i den kinesiske motionsform qi gong - op imod 250 seniorer pr. uge - og har også hold på Marienlyst på Skibhusvej i Odense.

- OUH bakker op om disse to menneskers ildsjælsarbejde. Mange indlæggelser på OUH er faldulykker, som skyldes balanceproblemer. Alt er frivilligt ulønnet arbejde, og de fortjener absolut at blive indstillet til Årets Fynbo, skriver indstiller Christian Martin Pedersen.

Tidligere er blandt andre revydirektør Lars Arvad og musikeren Ras Bolding blevet indstillet til Årets Fynbo 2018.

Du kan indstille din egen kandidat ved at maile din begrundelse til aaretsfynbo@fyens.dk - eller ved at følge linket i denne artikel.