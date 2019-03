Kølstrup-persongalleri: To risikerer at blive udvist og flere har været en del af Gremium

I persongalleriet herunder kan du blive lidt klogere på hver af de 15 tiltalte.

1. MJ Han er offeret for overfaldet den 1. oktober 2017. Han er dog også tiltalt i sagen - for vold mod MH og MA den 19. september 2017 på Kerteminde strand og for at true SC med en pumpgun ved Ullerslev Hallerne den 4. oktober 2017. Han erkender sig uskyldig. Han er blevet kendt skyldig i trusler mod SC. Han afsoner allerede en dom for våbenbesiddelse - herunder en pumpgun - og narko. Han sælger angiveligt kokain.

2. AA Han bor i lejligheden i Kerteminde. Han er "ven" af Gremium. Han kender en stor del af de tiltalte. Han sælger angiveligt kokain. Han er kendt skyldig i overfaldet på MJ. Han har delvist erkendt overfaldet - dog uden brug af våben. Fra anklagerens side er der nedlagt påstand om, at straffen skal øges med det halve om følge af tidligere domme for lignende kriminalitet. Han har angiveligt fået sin hoveddør ødelagt af MJ. Der har også været andre stridigheder som følge af et opgør om narko.

3. SC Han er sagens kronvidne. Han er også kendt skyldig i overfaldet på MJ. Han har erkendt sig uskyldig. Han har "stukket" de andre til politiet. Han kender nogle af de tiltalte og er gode venner med MH og MA. Den 4. oktober 2017 er han blevet truet af MJ til at fortælle, hvem der havde været med til overfaldet. Han har tidligere domme bag sig - blandt andet for trusler og vold mod en ekskæreste.

4. MH Han er venner med flere af de tiltalte og gode venner med MA og SC. Han er kendt skyldig i overfaldet på MJ. Han har erkendt sig uskyldig. Han er kommet i Gremiums klubhus. Han kender MJ og flere af de andre. Han har også været politiet behjælpelig med informationer om overfaldet. Han trak det dog tilbage.

5. MA Han er kendt skyldig i overfaldet på MJ. Han erkendte sig uskyldig. Han kender flere af de tiltalte. Han skyldte angiveligt MJ penge for narko. Der er fra anklagerens side nedlagt påstand om betinget udvisning af MA, der kommer fra Irak. I 2003 fik han opholdstilladelse med mulighed for forlængelse. Hans forsvarsadvokat har fremført flere argumenter for, at hans tilhørsforhold til Danmark er størst - har ikke været i Irak, har sin mor, far og søskende i Danmark. MA har ingen tidligere domme for personfarlig kriminalitet bag sig.

6. JM Han har siddet varetægtsfængslet i næsten et år. Siden den 16. maj 2018. Han er blevet løsladt i ugen før tirsdagens retsmøde med skyldkendelse. Han skulle angiveligt have været skudmanden. Han kender enkelte af de tiltalte. Primært de, der kender hinanden fra Kerteminde-området. Han har angiveligt ingen tilknytning til Gremium. Han erkendte sig uskyldig. Og han blev kendt uskyldig - som den eneste. Det har kastet et erstatningskrav af sig for uberettiget varetægtsfængsling.

7. AM Han er kendt skyldig i overfaldet på MJ. Han har erkendt sig uskyldig. Han har været præsident på prøve i Gremium. Han kender mange af de tiltalte - også dem fra Aarhus. Hans dna er fundet på en golfkølle. Anklageren går efter ubetinget udvisning til Somalia. Han har i forvejen en dom med betinget udvisning bag sig. Han har været i Danmark lovligt siden 1996. Hans forsvarsadvokat har fremført argumenter for, at hans tilhørsforhold er stærkere til Danmark - eksempelvis at han ingen kender i Somalia, og at han ikke har været der. Anklageren går også efter, at straffen forhøjes med op til det halve oveni, fordi han har flere tidligere domme for personfarlig kriminalitet bag sig.

8. AK Han er kendt skyldig i overfaldet på MJ. Han har erkendt sig uskyldig. Han er venner med de fleste af de andre i sagen. Han har haft tilknytning til Gremium. Han har tidligere domme for trusler bag sig. Han har også en reststraf fra en tidligere dom, der skal tælle med i straffen. Fra anklagerens side er der nedlagt påstand om, at straffen skal øges med det halve om følge af tidligere domme for lignende kriminalitet.

9. SL Han er blevet kendt skyldig i overfaldet på MJ. Han erkendte sig uskyldig. Han er af politiet registreret som tilstedeværende i Gremiums klubhus et par gange. Han kender flere af de andre i sagen.

10. KD Han er kendt skyldig i overfaldet på MJ. Et overfald, han erkendte sig delvis skyldig i. Han har tidligere begået vold, han er dømt for. Derfor går anklageren efter, at hans straf skal forhøjes med op til det halve. KD har været en del af Gremium og kender flere af de andre i sagen.

11. MM Han er blevet kendt skyldig i overfaldet på MJ. Han erkendte sig uskyldig. Han kender flere af de tiltalte - også dem fra Aarhus. Han kommer nemlig selv fra den jyske by. Og han har haft tilknytning til Gremium. Anklageren går efter at kunne forhøje hans straf med op til det halve, fordi han har tidligere domme for lignende kriminalitet bag sig.

12. HM Han er blevet kendt skyldig i overfaldet på MJ. Han erkendte sig uskyldig. Han kender et par stykker af de tiltalte - også dem fra Aarhus. Han kommer nemlig selv fra den jyske by. Han har ingen tidligere lignende domme bag sig. Også han har under politiafhøringer fortalt om overfaldet - dog har hans oplysninger ikke været de helt afgørende.

13. YN Han er blevet kendt skyldig i overfaldet på MJ. Han erkendte sig uskyldig. Han kender flere af de tiltalte - også dem fra Aarhus. Han kommer nemlig selv fra den jyske by. Og han har haft tilknytning til Gremium. Anklageren går efter at kunne forhøje hans straf med op til det halve, fordi han har tidligere domme for lignende kriminalitet bag sig.

14. NV Han er blevet kendt skyldig i overfaldet på MJ. Han erkendte sig uskyldig. NV kender flere af de tiltalte. Han har haft tilknytning til Gremium. Og han har tidligere domme for lignende kriminalitet bag sig, så her går anklageren også efter at kunne forhøje straffen med op til det halve. Han har en tidligere dom, hvor der skulle udføres samfundstjeneste. Han har nået 22 timer af dem, men så blev han varetægtsfængslet i denne sag.

15. AP Han har ikke været fremmødt til nogle af retsmøderne - uden tilladelse til at blive væk. Derfor er han blevet udskilt til en retssag for sig selv.