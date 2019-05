Knivstikkeri i Nr. Aaby - politiet efterlyser knallertkører

En 31-årig mand fra Nr. Aaby blev onsdag aften ved 19-tiden stukket med kniv i armen og i brystet i forbindelse med et hidsigt skænderi efter et færdselsuheld ved Brugsen.

Den 31-årige er kørt til OUH og er i behandling og uden for livsfare, men politiet er i fuld sving med at lede efter den mand, som trak kniven og stak ham.

- En bil og en knallert støder sammen, og i den forbindelse opstår der en kontrovers mellem forsædepassageren i bilen og knallertkøreren. Under det klammeri trækker knallertkøreren en mindre kniv og påfører forsidepassageren et stik i overarmen og et overfladisk stik i brystet, siger vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi.

Knallertkøreren stak af, men politiet vil meget gerne have oplysninger, der kan føre til hans pågribelse. Manden kørte på en sort knallert, var iført sort hjelm og brune bukser. Han havde brunt hår og skægstubbe og vurderes som midt i 20'erne.

- Vi har en formodning om, at han kan være fra lokalområdet, for kører man på knallert, kommer man nok ikke langvejs fra. Hvis man genkender beskrivelsen og har været sammen med ham i dag, vil vi meget gerne høre nærmere, siger Thomas Bentsen.

Fyns Politi kan kontaktes på tlf. 114.