Knaldet på den Fynske Motorvej: Snesevis af bilister får bøde for at køre for hurtigt langs vejarbejde

Man må højst køre 80 km/t på en del af den vestfynske motorvej - blandt andet af hensyn til sikkerheden for de vejarbejdere, som er ved at udvide motorvejen. Det får 85 bilister nu en kontant påmindelse om.

Fyn: For tiden er hastigheden på en del af den Fynske Motorvej begrænset til 80 km/t på grund af arbejdet med at udvide vejen med en tredje vognbane mellem Odense V og Gribsvad. Hastighedsbegrænsningen skal både beskytte trafikanterne mod uheld og sikre arbejdsforholdene for de mennesker, som arbejder på motorvejen.

Og det kan blive dyrt at køre for hurtigt på strækninger med vejarbejde, erindrer Fyns Politi om på Twitter. Kører man for hurtigt, hvor der er vejarbejde, koster det nemlig dobbelt bødetakst, hvis politiet opdager det.

Torsdag opstillede politiet en automatisk trafikkontrol i det østgående spor på motorvejen, og den blitzede 71 bilister, som kørte for hurtigt på strækningen, hvor der højst må køres 80 km/t.

I den modsatte retning, altså mod Middelfart, holdt patruljer og kontrollerede trafikken, og her blev 14 bilister noteret for at køre for hurtigt, mens der blev skrevet 12 bøder for at bruge håndholdt mobiltelefon, og to bilister blev noteret for fejl eller mangler på bilen.