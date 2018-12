Klodset rensdyr på røvertogt endte på psykiatrisk afdeling

En røver havde iført sig et rensdyrkostume for ikke at blive genkendt. Desværre for ham havde kostumet den effekt, at flere butiksmedarbejdere begyndte at grine i stedet for at udlevere kassebeholdningen, da manden tumlede rundt i Randers.

Senere på eftermiddagen trak manden i en lysebrun rensdyr-heldragt med lynlås og ører, bandt en bandana over munden og vendte tilbage til de tre butikker for at røve dem.

Derudover var han i løbet af dagen inde hos en forhandler af e-cigaretter i Trangstræde, hvor den unge danske mand gjorde sig bemærket ved at forsøge at tale med falsk, udenlandsk accent, mens han bad om at få repareret en e-cigaret.

Han var også flere gange i løbet af dagen inde i nabobutikken Toolbox Tattoo. Først for at give en buket roser til en navngiven, mandlig medarbejder, som dog ikke var på arbejde. Derefter for at give samme medarbejder en dynejakke. Så kom han ind og lagde en indpakket gave på disken. Og til sidst kom han ind og lagde den pose sukkerknalder, han havde fået i smørrebrødsforretningen, på disken.

En 20-årig mand blev onsdag varetægtsfængslet i fire uger efter at have erkendt at stå bag en række særprægede røverier i Randers.

- Jeg knepper jer til Kina

Først gik turen til smørrebrødsforretningen, hvor han omkring klokken 16.30 kom brasende ind med ordene:

- Jeg skal have nogle fucking penge. Det er et røveri.

Han fik dog intet udleveret, og gik derfor videre til Toolbox Tattoo, hvor han sprang ind med ordene:

- Det er et røveri. Jeg knepper jer til Kina.

Heller ikke her lykkedes det det råbende rensdyr at skræmme medarbejderen, som bare svarede "jaja" og fortsatte med at tatovere sin kunde.

Det kølige svar fik rensdyret til at løbe ud af butikken og galopere videre til ejendomsmægleren Danbolig i Søndergade. Her gjorde han et lidt klodset entré ved at løbe direkte ind i glasdøren i indgangspartiet. Det lykkedes dog røveren at komme ind, hvor han truede med at stikke ejendomsmæglerne ned, hvis ikke de udleverede penge. Men det gik hurtigt op for ham, at der ikke var nogen kontanter at komme efter, og også her måtte han derfor forlade stedet tomhændet.

I retten kom det frem, at ejendomsmæglerne efterfølgende var i tvivl om, hvorvidt der var tale om en joke eller et ægte røveriforsøg. Mens de stod og overvejede, om de skulle grine eller ringe til politiet, løb den 20-årige videre til e-cigaret-handleren i Trangstræde, hvor det udviklede sig fra et røveriforsøg til et decideret røveri.

Her gik han klokken 16.55 ind og råbte:

- Det er et røveri. Jeg skal bruge 15.000 kroner.

De ansatte blev dog ikke bange - tværtimod fandt de det lidt kluntede rensdyr særdeles morsomt, og begyndte at smågrine. Den 20-årige fik nok af ikke at blive taget seriøst, så han trak en dolk og begyndte at fægte med den foran medarbejderne, som blev nervøse og udleverede 3012 kroner samt to e-cigaretter.