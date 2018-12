Den fynske klimaprofessor Sebastian Mernild er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Prisen, der uddeles til januar, skal gå til et menneske, der "på positiv vis har gjort sig bemærket ved at yde en indsats til gavn for Fyn eller for den omgivende verden", som der står i fundatsen.

Og det er i høj grad den omgivende verden, der er Sebastian Mernilds arbejdsfelt.

- Han er den mest markante stemme i klimadebatten på Fyn, i Danmark og vigtig i den internationale debat. Han skriver ofte kronikker i Fyns Stiftstidende til oplysning for fynboerne, skriver indstiller Birgitte Therkildsen.

Mernild har netop vundet DR's fornemme formidlingspris Rosenkjærprisen og er desuden nomineret til årets dansker af Berlingske.

Også Svetlana Nissen, tidligere leder af sprogskolen i Munkebo, er blevet indstillet til Årets Fynbo.

- Hun var en fantastisk leder både for eleverne, lærerene og de frivillige. Hun er altid venlig og smilende og gør meget for flygtningene, skriver læser Ingrid Rittmann i sin indstilling.

Du kan indstille din egen kandidat ved at maile din begrundelse til aaretsfynbo@fyens.dk - eller ved at følge linket i denne artikel.