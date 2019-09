Klima på folkemødet: Der skal ske noget politisk, for forskningen er klar i mælet

Den erfarne klimaforsker Sebastian Mernild gæstede Det Fynske Folkemøde for at snakke om klimaet. Han besked er klar: der skal gøres noget. Tager man politikerne under en af folkemødets debatter på ordet, er den politiske vejvilje der.

- På trods af, at vi har råbt højt i mange årtier, er der ikke rigtig sket noget. Nu er Danmark begyndt at gå foran med en ambitiøs klimaplan, men det er et globalt anliggende, så man skal have hele kloden med, pointerer han.

Men videnskaben er klar i mælet, så noget skal der ske. Sebastian Mernild roser dog Danmark for at gå forrest.

Sebastian Mernild opfordrer til, at der fra politisk side bruges flere penge på forskning og klimatiltag. Han tror, klimaproblemernes kompleksitet har gjort det svært for beslutningstagere at gå i gang med at tackle dem.

Til det formål var klimaforsker og professor Sebastian Mernild inviteret. I et live interview kunne han berette om sin karriere og den viden, som han har tilegnet sig gennem en lang karriere med forskning i primært gletsjere. Han arbejder til daglig på Universitet i Bergen, Norge, og er med til at udarbejde den næste store klimarapport fra FN.

Maja Parsberg Madsen (til højre) opfordrede under debatten til, at politikere bliver bedre til at kommunikere det egentlige omfang af klimakrisen ud. Foto: Michael Bager

Mindre partipolitik

Senere på dagen blev klimaet diskuteret under rubrikken "Er den grønne omstilling en politisk illusion?", da Sebastian Mernild, Thor Gunnar Kofoed fra Landbrug & Fødevarer, Mai Mercado fra Konservative, Rasmus Helveg Petersen fra Radikale Venstre og klimaentusiasterne Maja Parsberg Madsen og Mads Gammelgaard krydsede verbale klinger.

Generelt var der enighed i panelet om, at klimaproblemerne er ægte udfordringer, som der skal gøres noget for at løse. Det glæder Maja Parsberg Madsen, der er aktivist i klimaprotestgruppen Extinction Rebellion.

- Jeg er lidt mere optimistisk efter debatten, forstået på den måde at alle var enige om, at vi skal gøre meget for klimaet uanset ens politiske ståsted. Det synes jeg, er noget nyt. Vi er ved at være der, hvor det ikke længere er en partipolitisk kamp, fortæller hun, men løfter samtidig pegefingeren over for politikere, der ikke leverer på deres grønne valgløfter.

Hun kunne i øvrigt mærke en stor opbakning fra publikum, der da også kvitterede tre af Majas udtalelser med debattens eneste applauser.

Debattens politiske uenigheder opstod især, da snakken faldt på, hvordan man skal imødekomme udfordringerne. Rasmus Helveg Petersen mener, at der gerne må tages virkemidler som flyafgifter i brug for at ændre folks forbrugsmønstre. Mai Mercado sætter derimod sin lid til, at folk træffer mere bæredygtige valg, hvis de bliver ordentligt informeret om deres CO2-aftryk. Begge er dog klar over, at al ansvaret ikke kan placeres på befolkningen.