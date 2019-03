Klar til nyt OUH: Vibeke Hansen bygger bro

I kælderen under OUH's afdeling for Bygning, Drift og Service på Solfaldsvej - mellem brugte hospitalssenge, kasser og paller - ligger en helt ny intensiv patientstue. Eller rettere: en model af en ny intensivstue, som den kommer til at se ud på Nyt OUH.

Stuen er bygget op i gipsvægge og er en såkaldt mock-up. Det vil sige en model af et rum, hvor dimensionerne på stuen er korrekte med hul til døre og vinduer. Der er desuden kørt seng og udstyr på hjul ind på stuen, og skabe og håndvask er placeret, hvor de måske skal stå.

I mock-up'en er samlet to intensivlæger, tre intensivsygeplejersker, en arkitekt, et par projektmedarbejdere fra Regionens Syddansk Sundhedsinnovation, en arbejdsmiljørepræsentant, en pressemedarbejder fra OUH og sygeplejerske Vibeke Hansen.

Det er Vibeke Hansen, der har indkaldt de mange mennesker til dagens test i mock-up'en. Sygeplejerskerne og lægerne skal gennemspille nogle situationer i rummet for at undersøge, hvordan det virker. Alt sammen for at sikre, at de nye stuer og operationsrum på Nyt OUH er indrettede optimalt.