Klar døgnet rundt: De flytter grænsen for liv efter hjertestop

Et hold med mindst 11 specialiserede læger og sygeplejersker fra forskellige afdelinger står døgnet rundt klar til at gøre en særlig indsats for patienter med hjertestop, der tidligere blev afskrevet.

Det er næsten utopisk at forestille sig, at man kan overleve og vende tilbage til et normalt liv, hvis ens hjerte ikke har slået af sig selv i over halvanden time.

Men den chance har fynboer og andre borgere i Region Syddanmark i dag med hjælp fra et særligt hold af specialiserede læger og sygeplejersker inden for hjerte- og anæstesiområdet samt højteknologiske maskiner.

Siden november 2015 har det sammensatte vagthold behandlet cirka 90 patienter, der har været vurderet til at kunne klare forløbet og have en chance for at overleve og få et ordentligt liv efterfølgende. Beslutningen tages allerede tidligt i forløbet, når ambulance og lægebil kommer frem, fordi det også kræver, at der er sat hjertemassage i gang næsten med det samme.

Cirka 40 procent af de patienter, som holdet tager imod på OUH, erklæres døde ved ankomsten, fordi det er udsigtsløst at fortsætte. Af dem, som holdet går i gang med at behandle, reddes cirka 40 procent.

Det forklarer to af holdets tilknyttede overlæger Jacob Eifer Møller, overlæge på kardiologisk afdeling samt professor og forskningsleder, og Henrik Schmidt, funktionsansvarlig overlæge på intensiv-afsnit for hjerte-lunge-karsygdomme, afdeling V.

- I øjeblikket flytter vi jo nogle grænser for, hvad vi kan. Hvis nogen for fire år siden havde sagt, at man kan overleve efter to timers hjertemassage, ville vi have rystet på hovedet, siger Jacob Eifer Møller.

Deres resultater hører til i toppen på internationalt plan.