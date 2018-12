Kinesisk vandminister henter inspiration under besøg i Odense

Den kinesiske minister for vand É Jingping modtog onsdag en skive af træ, skåret ud af et gammelt vandrør. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Onsdag eftermiddag besøgte den kinesiske minister for vand É Jingping Vandcenter Syd i Odense. Her blev han præsenteret for danske løsninger, der kan hjælpe Kina med deres udfordringer med rent drikkevand.

I de gamle bygninger på Vandværkvej i Odense, var der fint besøg, da Vandcenter Syd onsdag eftermiddag fik besøg af den kinesiske minister for vand, É Jingping. Ministeren er kommet til Danmark for at lære om, hvordan Kina kan drage nytte af danske løsninger i forhold til at undgå vandspild, sikre rent drikkevand og en effektiv vandrensning. Specielt det første punkt kunne det odenseanske vandcenter være behjælpelige med, da det kun er cirka fem procent af det vand, Vandcenter Syd leverer, der går til spilde. Det var en imponeret minister, der lyttede til de praktiske teknologier det fynske vandcenter kunne præsentere. - Vi er meget imponeret og meget interesseret i de danske løsninger. Jeg er sikker på, at vi efter at have diskuteret det yderligere, kan finde nogle løsninger, der er brugbare og passer til Kina, siger ministeren, der er uddannet ingeniør med vand som speciale.

Minister É Jingping og Mads Leth, direktør for Vandcenter Syd. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Urent vand i Kina Det danske drikkevand bliver pumpet op af grundvandet. Et grundvand, der har en meget god kvalitet i forhold til det grundvand, man har i Kina. I riget i midten er den vitale landbrugsproduktion truet. Tørke, overudnyttelse og forurening af grundvandet har de senere år haft konsekvenser for Kinas nordlige provinser i form af dårligere fødevareproduktion. Konsekvenser, der går ud over resten af Kina, da området er hjemsted for hovedparten af Kinas fødevareproduktion. Men ud over mindre forurening, er årsagen til det gode danske drikkevand, at Danmark har nogle teknologiske løsninger der gør, at mindre drikkevand går til spilde. Nogle løsninger, der kunne være svaret på de kinesiske problemer. I Kina er det nemlig en meget stor del af vandet, der går til spilde. - Når det kommer til at bevare grundvandressourcer fører Danmark i forhold til andre lande. Derfor er vi meget interesserede i de løsninger, der har gjort, at Danmark har opnået de gode resultater, de har. Vi vil gerne se på muligheden for at udvide vores samarbejde med VCR (Vandcenter Syd, red.), siger É Jingping.

Den kinesiske minister var meget imponeret over de danske teknologiske løsninger i forhold til at mindske vandspild. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Gammelt vandrør i gave I tiden før 1853, hvor Vandcenter Syd blev grundlagt, var de vandledninger, der ledede odenseanernes vand frem til store fælles brønde, lavet af træ. Lige bagved Flakhaven lå en sådan brønd. Og under udgravningen af Albani Torv, fandt nogle arkæologer fra Odense Bys Museer i 2014 stykker af de gamle trævandledninger. Vandcenter Syd fik et stykke vandledning på omkring en meter. På et rullebord i mødelokalet, hvor præsentationen af de danske løsninger mod vandspild netop har været afholdt, ligger det store stykke trævandledning. Men ledningen er skrumpet en smule siden Vandcenter Syd fik den foræret for fire år siden. Det er der en meget god grund til. For ud over en præsentation af gode løsninger, der kan styrke det kinesiske drikkevand, får ministeren et stykke af den gamle vandledning med sig hjem. En vandledning, selve H.C. Andersen meget muligt har fået vand fra. - Den gamle vandledning her, har været forbundet til en brønd i H.C. Andersens nabolag, fortæller Mads Leth, direktør for Vandcenter Syd, der overrækker vandledningen til den kinesiske vandminister.

Minister É Jingping var ledsaget af en delegation på seks mænd. Derudover deltog fra den kinesiske ambassade, en repræsentant fra miljøstyrelsen og ansatte og direktør for Vandcenter Syd i mødet. Foto: Nils Mogensen Svalebøg