Kim Larsen er indstillet til Årets Fynbo

Den afdøde sanger Kim Larsen er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo af adskillige læsere.

Indstillere som Torben Andersen og Kurt Andersen argumenterer med, at Kim Larsen er en dansk kulturhelt, der har gjort Fyn og Danmark mere folkelig. Og Jimmy Steen Eriksen skriver i sin indstilling, at "året, hvor Kim Larsen gik bort, viste, at hans store engagement i musikken havde og vil have en kæmpe indflydelse på mange mennesker. Altid en tekst eller melodi der passer til lejligheden".

Spørgsmålet er, at indstillingerne vil blive godtaget af dommerkomitéen bag Årets Fynbo, for prisen er aldrig tidligere blevet givet til en afdød.

Det fremgår af fundatsen, at Årets Fynbo "på positiv vis har gjort sig bemærket ved at yde en indsats til gavn for Fyn eller for den omgivende verden", og at vedkommende skal "have udvist et helt særligt initiativ eller et helt særligt engagement ud over det, man med rette kan forvente". Desuden skal Årets Fynbo være en fremragende repræsentant for vores ø, og det kræver, at man enten er født på Fyn eller være bosiddende på Fyn.

Det fremgår derimod ikke, at prismodtageren skal være i live.

