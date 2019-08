Kig i køreplanen: 51 fynske busruter får nye tider

Fra søndag den 4. august skal buspassagerer på hele Fyn forberede sig på, at køreplanerne på den vante rute kan have ændret sig i løbet af sommeren. Hele 51 ruter på Fyn får ændrede køreplaner eller bliver nedlagt.

Inden længe ringer klokken igen ind på landets folkeskoler, når eleverne skal starte i skole i starten eller midten af august. Og i begyndelsen af september åbner de studerende på de videregående uddannelser atter bøgerne.

Men når både folkeskoleeleverne og de ældre studerende skal starte i skole igen, skal de forberede sig på, at der kan være sket ændringer i buskøreplanerne på deres vante ruter.

Fra søndag den 4. august skifter Fynbus køreplaner for flere af busselskabets ruter. Hele 51 ruter bliver enten ændret eller nedlagt. De primære ruter, der bliver berørt af ændringerne, er de lokale ruter, som kører i de enkelte skoledistrikter. Det er altså ikke de større ruter blandt andet i Odense, som der sker ændringer på.

- Langt de fleste af de ruter, vi har fortaget ændringer på, er skole- eller uddannelsesruterne. Det handler om, at vi har justeret køreplanerne et par minutter frem eller tilbage for at få det til at passe med mødetidspunkterne på skolerne, fortæller Mikkel Maier Henriksen, kommunikationskonsulent ved Fynbus.