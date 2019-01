Kendt islamkritiker igen i retten: Racediskrimination på Facebook

Michael Ellegaard, formand for det højreradikale og indvandrerkritiske parti Frit Danmark, skal fredag i Retten i Odense tiltalt for racediskrimination af en imam fra Grimhøjmoskeen i Aarhus.

Blandt andet kaldte han imamen for "en lille pædofil præstetype", og "måske er det ved at være tiden hvor vi andre viser møg-muhammeddanerne hvor skabet skal stå" (citat fra opslaget/red.). Dertil flere ytringer omkring islam, muslimer og hvad der ville kunne ske med dem.

Det blev Michael Ellegaard vred over, og derfor skrev han i perioden op til den 18. juli 2016 flere ting på bevægelsens Facebookgruppe, som nu ligger til grund for tiltalen i retten.

Det var en reaktion på, at en imam fra Grimhøjmoskeen i Aarhus har erklæret død over jøderne. Det skete under en tale i Tyskland, som senere kostede imamen en bøde, men i Danmark kom sagen ikke for nogen domstol.

Det sker fredag ved Retten i Odense, hvor den 52-årige formand er tiltalt for en paragraf i straffeloven, som handler om racediskrimination, efter at han i 2016 havde skrevet et indlæg på bevægelsens offentligt tilgængelige gruppe på Facebook.

Michael Ellegaard, som tidligere har været opstillet som spidskandidat for bevægelsen Frit Danmark ved kommunal- og regionalvalg samt til folketingsvalg, men uden at blive valgt ind, har på forhånd nægtet sig skyldig. Han siger til avisen, at udtalelsen i tiltalen er taget ud af en større sammenhæng.

Skud mod politiet

Den kendte islamkritiker og højreradikale politiker er tidligere dømt for forskellige former for kriminalitet, hvoraf meget af det går mange år tilbage.

Senest blev han kendt for i februar 2012 at have skudt ud i mørket med et luftgevær mod to betjente, som en sen aften var mødt op ved bagdøren til hans hjem på Dybdevej i Bolbro efter en falsk anmeldelse om husspektakler. Skudepisoden kostede ham en dom på seks måneders fængsel, som senere blev stadfæstet af Østre Landsret.

Han har hele tiden erkendt, at han skød, men efter eget udsagn vidste han ikke, det var politiet, som stod uden for hans bagdør. Tværtimod var han bange for, det var indvandrergrupper, som stod udenfor, og han lå i forvejen i konflikt med dem på grund af sine islamkritiske udtalelser.I 2015 udgav han bogen "Når ret bliver til uret", hvor han gav sin version af skudepisoden, som fandt sted i 2012.I 2016 blev han desuden dømt for trusler to gange mod en sagsbehandler i Odense Kommune. Straffen på seks måneders fængsel blev senere stadfæstet af landsretten.Sagen mod Michael Ellegaard kører fredag formiddag ved Retten i Odense.

Normalt skriver vi ikke navn på personer, som bliver idømt under ét års ubetinget fængsel. Vi gør i disse sager en undtagelse, fordi Michael Ellegaard er formand for et politisk parti, ligesom han har været opstillet ved flere valg.