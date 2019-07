Kendt forsvarer om teleoplysninger: Skandale for vores retssystem

Anklagere, forsvarere og dommere har altid taget det for givet, at man kunne stole på teleoplysninger fra teleselskaberne, som er blevet fremlagt i retssager, for korrekte og fyldestgørende.

Men det er ikke længere tilfældet, mener forsvarsadvokat Mette Grith Stage, kendt fra mange fynske retssager, og som kalder fejlene i politiets konvertering af masteoplysninger fra teleselskaberne for intet mindre end en skandale for vores retssystem.

- Det lyder måske dramatisk, men man skal jo huske på, at teledata spiller en væsentlig og måske endda afgørende rolle i mange straffesager, siger forsvarsadvokaten.

Det gælder både småsager, hvor der måske kun er 30 dages fængsel på spil til store straffesager, hvor en person idømmes mange års fængsel. Og ligesom domstolene, forsvarere og anklagere har stolet på dna-undersøgelser og fingeraftryk har man også gjort det med oplysninger om, hvilken mast, en mobiltelefon har været på.

- Dette i kombination med, at fejlen har eksisteret i så mange år, og at politiet, da de så endelig opdager den, ikke straks orienterer dommere og forsvarere, men holder det hemmeligt i flere måneder, gør, at jeg mener, at det er rimeligt at tale om skandale, siger hun.