Kemikaliesagen gør indtryk i Folketinget: - Vi bør have sagen i baghovedet, når vi ændrer loven

Kemikaliesagen fra Seden vil komme med til forhandlingsbordet, når Folketingets partier senere i år skal revidere konkursloven. Et bredt flertal vil have loven strammet markant op.

- Det er jo dybt kriminelle folk, som man bliver nødt til at gå til på en helt ny måde. Vores myndigheder har simpelthen været for naive i deres tilgang, ligesom man fra politisk hold har været for naive i forhold til at acceptere, at man igen og igen snyder andre, lader virksomhederne gå konkurs og så bare fortsætter i andre virksomheder, siger Trine Bramsen.

Trine Bramsen (S) har fra start fulgt med i sagen om ægteparret bag Årslev Entreprenørforretning, der udover at have indkvarteret polske arbejdere ulovligt og tæt på et potentielt farligt kemikalielager også er gået konkurs adskillige gange med mange millioner kroners gæld til kreditorer og den offentlige kasse.

Både Venstre, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre peger således alle på, at der er behov for at skærpe den lovgivning, der skal sikre samfundet imod svindel og bedrag i forbindelse med konkurser.

Ordførerne for et bredt spektrum af Folketingets partier vil møde op med en klar intention om at stramme grebet om konkursrytteri og bedrageri, når de senere på året skal revidere konkursloven og sideløbende skal lave en ny flerårsaftale med det danske politi.

Min erfaring siger mig, at strafniveauet er latterlig lavt og bestemt ikke har nogen særlig præventiv virkning. Har jeg ret, skal straffen for bedrageri - for det er jo det, vi taler om - hæves.

Siden starten af februar har avisen kunnet afsløre, at der mangler at blive redegjort for 39 ton kemikalier, der tilsyneladende er forsvundet efter virksomheden Printlines konkurs i slutningen af 2016, mens de tilbageværende 31 ton kemikalier er blevet håndteret særdeles lemfældigt og opbevares lige ved siden af erhvervslokaler, hvor virksomheden Årslev Entreprenørforretning i månedsvis havde en større gruppe polske arbejdere boende.

Kemikaliesagen gør indtryk

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Rasmus Helveg Petersen, mener, at sagen fra Odense bør være i tankerne, når politikerne skal beslutte om og hvordan konkursloven skal ændres.

- Denne her sag gør et kæmpe indtryk på mig, så jeg er helt klart indstillet på, at vi skal kigge loven efter i sømmene. Denne her sag er alvorlig nok til, at vi bør have den med i baghovedet, når vi ændrer loven, siger Rasmus Helveg Petersen, der peger på, at det er en ærlig sag at være en dårlig forretningsmand.

- Men når der kommer kyniske platugler, der bedriver serie-snyd under dække af den nuværende konkurslovgivning, så må vi se os selv i øjnene og sørge for at få strammet op, siger han.