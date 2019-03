Kemikaliesagen fra Seden: Flere kloakundersøgelser på vej

Noget, der ikke burde være der, er røget i kloakken i området ved det tidligere Printline på Nordbirkvej i Seden. Men hvor meget, hvornår og hvordan er stadig ikke afklaret.

Vandcenter Syd håber dog, at flere prøver kan give flere svar.

Det fremgår af mødereferatet fra det møde, vandcenteret og Odense Kommune afviklede onsdag.

Her fremgår det, at der i forbindelse med den første prøveudtagning foretaget 28. januar blev udtaget ekstra slamprøver fra spildevands- og regnvandsledningen, i de omkringliggende kloakker samt fra vandløbet Krogagerrenden, der delvis er lagt i rør.

Prøverne blev sendt til analyse den 28. februar 2019, efter de første analyseresultater forelå, og det skete for at afdække, om andre virksomheder i området bidrager med tungmetaller fra driften til spildevands- og regnvandsledningen.

Vandcenter Syd vil desuden foretage slamprøver i den del af Krogagerrenden, der ikke er rørlagt, for at afdække niveauet af tungmetaller der.

Odense Kommune betaler de cirka 15.000 kroner, som det koster at få lavet analyserne. Kommunen betaler samtidigt cirka 10.000 kroner for en oprensning af de rendestensbrønde, der indeholder for store forekomster af tungmetaller.