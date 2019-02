Kemikaliesagen: Odense Kommune advaret om ulovlig beboelse ved kemikalier

På baggrund af et anonymt tip og egne iagttagelser har Odense Kommune varslet et tilsyn for at undersøge, om der foregår ulovlig beboelse i erhvervsejendommen på Nordbirkvej 4. Tilsynet finder sted i morgen tirsdag.

I morgen tirsdag har Odense Kommune varslet tilsyn på erhvervsejendommen på Nordbirk 4 i Seden. Tilsyneladende ikke uden grund. Folk med fast gang i området har i månedsvis kunne iagttage, at der tilsyneladende er nogen, som bor og overnatter i erhvervslokalerne på Nordbirkvej 4. Biler med polske nummerplader har ofte holdt parkeret udenfor - også om natten. Og til langt ud på aftenen har der været lys i vinduerne, hvilket har påkaldt sig opmærksomhed i det ellers på det tidspunkt af døgnet mørklagte industriområde. 10. december modtog Odense Kommune et konkret tip om, at bygningerne ulovligt anvendes til beboelse og overnatning. Af aktindsigt i sagen, som avisen har fået, fremgår det, at den anonyme anmelder oplyser, at det er lejeren i bygningen, Årslev Entreprenørforretning, som har indkvarteret polske ansatte i nogle af ejendommens lokaler.

Støvler ved entreen 8. januar har Odense Kommune desuden ved selvsyn konstateret indikationer på, at bygningen ulovligt anvendes til beboelse. I forbindelse med en anden opgave i området kører kommunale medarbejdere den dag midt på eftermiddagen forbi adressen og gør sig i den forbindelse flere observationer. "...der var flere personbiler parkeret bagved den aflåste låge, og der stod støvler ved entreen, og der var rullet ned for adskillige vinduer", bemærker kommunens folk sig, fremgår det af de papirer fra kommunen, avisen har fået udleveret via aktindsigt. "Vi ønsker derfor at se samtlige rum i alle ejendommens bygninger, før vi kan tage stilling til eventuelt videre forløb i sagen", skriver Odense Kommune i sin varsling af tilsynet, som kommunen 14. januar sender til ejeren af bygningen på Nordbirkvej, Seden Ejendomsinvest. Varslingen om tilsyn gælder også Årslev Entreprenørforretning, der lejer sig ind i lokalerne, understreger kommunen i en opfølgende mail. Pia Bolander Andersen, direktør i Årslev Entreprenørforretning, bekræfter 15. januar i en returmail til Odense Kommune, at hun vil møde op til tilsynet. Seden Ejendomsinvest, der ejer bygningen, har 11. januar via sin advokat oplyst, at udlejer ikke har kunnet konstatere, at ejendommen benyttes til beboelse eller natophold.