Også de to entreprenørselskaber slipper med frifindelsen for hårde straffe. Anklagemyndigheden havde lagt op til bøder på ni millioner kroner til Skjøde og ti millioner til den jyske konkurrent.

Den tredje arbejder fortsat ved Jorton og risikerede en bødestraf. Han var ikke tiltalt for kartel-aftale, men udelukkende medvirken til at have begrænset konkurrencen.

Foruden de to selskaber er også tre enkeltpersoner blevet frifundet. To af dem er tidligere medarbejdere hos henholdsvis Jorton og Skjøde, og var tiltalt for kartel-aftale, der ifølge senioranklager Robert Hansen fra SØIK, også kendt som bagmandspolitiet, skulle straffes med fængselsstraffe på omkring et halvt år.

Proformabud

En af de tiltalte, der i perioden 2012-2013, som sagen drejer sig om, arbejdede for Skjøde, fortalte i retten, at han udvekslede priser med en medarbejder hos Jorton.

Hans formål var at afgive proformabud til bygherrer af frygt for, at den fynske entreprenør ellers ville stå dårligere ved udbud, hvor man reelt ønskede at vinde.

Han forklarede, at det kunne tage tre uger at udarbejde tilbud, og at han derfor "lånte" priser hos Jorton for at kunne give bud, der ikke var urealistiske, men samtidig sikrede, at Skjøde ikke vandt udbuddene.

En tilgang, som Skjøde har taget afstand til og kaldt misforstået loyalitet.

Sagen handler om offentlige licitationer af byggeopgaver hos SDU Kolding og SDU i Odense, hvor konkurrencestyrelsen og anklagemyndigheden altså mente, at der var indgået en form for aftale om priser til skade for den fri konkurrence.

Samt om en isoleringsopgave på Sanderumskolen, hvor der skulle være indgået en kartel-aftale af grov beskaffenhed.

Det er de tiltalte nu pure frifundet for.

Ved udbuddet vedrørende SDU Kolding bød Skjøde ind med et tilbud på 49,6 millioner, mens Jortons bud lød på knap 43,9 millioner. Entreprisen på SDU i Odense ville Skjøde påtage sig for 36,1 millioner kroner, mens konkurrenten Jorton ville klare opgaven for knap 35 millioner.