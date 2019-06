Karsten Hønge: Jeg er spændt og rastløs - og nu skal jeg hjem og slå græs

Ugens mest omtalte fynske SF'er afgav sin stemme i Paaruphallen og tog hjem for at få slå den græsplæne, han med vilje har ladet vokse. Og nej - han har ingen fornemmelse af, hvordan dagens valg går for ham.

Græsset trænger

Og sådan har hverdagen tegnet sig for den erfarne SF'er, som har været centrum for hård kritik, siden han den 26. maj blev valgt til Europaparlamentet, men kort efter besluttede sig for at give sit mandat videre til 21-årige Kira Marie Peter-Hansen. Karsten Hønge sidder i Folketinget i dag, og det er også dér, han helst vil blive siddende. Spørgsmålet er, om vælgerne straffer ham personligt ved dagens valg.

Det har dagens mest omtalte fynske SF'er ikke noget begreb om, men da Fyens.dk møder ham, lægger han ikke skjul på, at situationen går ham på. Han beklager sig ikke, for han ved godt, at han selv har bragt sig i situationen, og han er - som han siger - klar til at tage den røvfuld, der måtte komme.

- I dag er jeg spændt, men jeg har også rastløsheden over mig, og jeg har et meget stærkt behov for, at den her dag snart er færdig. Jeg har heldigvis været så smart, at jeg ikke har slået græs i flere dage - og det er ikke bare min græsplæne, det er et stort græsareal, jeg skal hjem og slå i eftermiddag. Jeg har en opsparing i fysisk aktivitet, og den plæne skal slås med håndkraft, siger Hønge, der har været gennem mange kampe - også hidsige valg - gennem tiderne.

Ved det seneste folketingsvalg var han således i hidsig infight med SF-kollega Annette Vilhelmsen, og det blev ham, der løb af med det fynske mandat og pladsen i Folketinget.

- Sidste gang var det lidt det samme - det var også meget personligt. Forskellen på sidste gang og denne gang er, at der ikke har været talt om forskellen på, hvad man mener, men om, hvem jeg er. Ikke om, hvorfor jeg gør det ene eller det andet - mere på, hvem jeg overhovedet er. Hvilken karakter, jeg er. Det er en væsentlig forskel, lyder det fra Hønge, som ikke aner, hvad han kan forvente af personligt stemmetal, som ligger klar torsdag.

- Jeg plejer at have en meget god mavefornemmelse, men jeg må indrømme, at jeg har mistet den. Den er blevet væk for mig i løbet af den seneste uges tid.