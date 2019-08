Kaotisk dag for livsvigtige opkald

Opdateret med oplysning om, at TDC efter regionens pressemeddelelse har udsendt endnu en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at problemerne nu er løst.

Der har torsdag været masser af problemer med at gennemføre livsvigtige til eksempelvis 112 og regionens sygehuse.

Problemerne tog fart først på dagen i det fynske område, men efter frokost meddelte TDC, at problemerne var løst.

Men kort før klokken 14 meddelte Region Syddanmark, at TDC's problemer med et ustabilt mobilnet på Fyn nu havde bredt sig til hele Region Syddanmark. En ny fejl betød, at opkald mellem mobiltelefoner i nogle tilfælde blev afbrudt efter cirka 30 sekunder. Der var tale om opkald fra TDC's mobilnet til mobiltelefonnumre herunder opkald til 112 og sygehusene i hele Region Syddanmark.

Patienter og borgere, der oplever problemer med at komme igennem på telefonen, opfordres til at møde op på nærmeste akutmodtagelse (skadestuen), lød opfordringen fra regionen.

Opkaldene til regionens sygehuse og 112 har på det seneste været voldsomt plaget af problemer.

Koncerndirektør Kurt Espersen fra Region Syddanmark slår fast, at regionen er ved at miste tålmodigheden med TDC.

Der har gennem de seneste måneder været adskillige problemer med at komme i kontakt med både 112, sygehuse og lægevagt gennem TDC-netværk.

- Det kan vi naturligvis ikke blive ved med at leve med. Vi skal have talt et alvorsord med TDC, og vi skal overbevises om, at der kan sikres en holdbar løsning.

Hvad hvis TDC ikke leverer tilfredsstillende svar og tilfredsstillende løsninger. Har I mulighed for at få en anden leverandør?

- Det er nogle af de ting, som vi er i gang med at undersøge, siger Kurt Espersen.