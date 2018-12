Kandidat til Årets Fynbo 2018: Chef for et værft med ansvar for en ø

Trivslen på en arbejdsplads er lige så vigtig som at vedligeholde maskinerne, og jeg kan ikke være et sted uden engagement og glæde. Så er det ikke et sted for mig.

Søby Værft rummer tre dokker, hvoraf den største er 140 meter lang. Planen for værftet er at sløjfe en gammel dok og bygge en ny, der kan tage skibe op til 150 meter. - Det er den størrelse skibe, vi kan håndtere, siger Roar Falkenberg, der glæder sig over de 75 millioner, som Søby Havn får på finansloven til udvidelse af havnen. Foto: Vibeke Volder

De eneste priser, Roar Falkenberg plejer at gå op i, er dem, han selv regner på og afgiver for at få nogle ordrer indenbords.

En nattesøvn og et døgns tid senere går det mere gelinde, omend han stadig virrer lidt med hovedet, da han tager imod på Søby Værft. Nu har han haft tid til at tjekke, at prisen har været uddelt siden 1976, og at nomineringen som en af de sidste fem er et hæderstegn i sig selv.

Direktøren for Søby Værft kan ikke skjule, at han er ramt af en verbal mukkert og ikke aner, hvilke ord han skal gribe efter, da han får at vide, at han er en af de fem nominerede til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo 2018.

Værftet i Søby er grundlagt i 1931 af Arthur C. Jørgensen - oprindeligt som motorværksted. I sin tid var det et af seks værfter på Ærø - i dag er det det eneste tilbageværende på øen og med 80 arbejdspladser den største private arbejdsplads. I de bedste tider har der været 120 beskæftigede på værftet, mens der har været 65, da det stod værst til. Roar Falkenberg håber, at værftet igen kan nå op på 120 mand. Foto: Vibeke Volder

Tre små, robuste fartøjer, der er bestilt af norske fiskere, er ved at blive færdigmonteret og skal snart til Norge for at bestille noget, men ellers er juleferien ved at indfinde sig blandt værftsarbejderne.

Roar Falkenberg har været øverste chef for Ærøs eneste tilbageværende værft siden 2003, siden han var 35 år. Søby er Ærøs tredjestørste by, værftet er øens største, private arbejdsplads, og Falkenbergs job er ikke blot et job, men en livsstil.

Julegås og trivsel

Roar Falkenberg kender hver og en, og ofte kender han også deres familier og deres historie. Han ved, at folk gerne vil hjem og have juleferie med familien, men også, at de smider julegåsen og gaverne, hvis et skib med et havari pludselig melder sig juleaften.

- Hvis vi står med et havari, så ved jeg med det samme, hvem vi kan ringe til. Og de står her, for jeg er omgivet af passionerede medarbejdere, som trækker et ufatteligt læs hele tiden, og vi trækker tit store veksler på dem og deres familier. Det er jeg meget opmærksom på, og det er vigtigt for mig, at vi også er fleksible den anden vej, f.eks. når folk gerne vil have ferie. Trivslen på en arbejdsplads er ligeså vigtig som at vedligeholde maskinerne - og jeg kan ikke være et sted uden engagement og glæde. Så er det ikke et sted for mig, forklarer han, der er optaget af både at bevare og videreudvikle Ærøs største arbejdsplads.

For ligesom direktørjobbet er mere end et job, er værftet mere end en arbejdsplads. Det er identitet, det er udvikling på øen, og det er også ansvar, der rækker langt ud over at afgive skarpe bud og sørge for, at ordrebøgerne er fyldt.