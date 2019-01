Kan koste 1000 kr. i bøde: Pas på med, hvordan du advarer om fotovogne

Opslag på Facebook, blink med det lange lys, trafikalarmer i bilen. Politiet forklarer, hvad man må og ikke må for at advare øvrige bilister om fotovogne.

Hver gang politiet parkerer en fotovogn og gør klar til at blitze bilister med en lidt for tung højrefod, følges det gerne op med en nogenlunde klassisk skabelon på sociale medier.

En borger advarer om fartkontrollen i en bygruppe på Facebook, hvorefter en anden person i mere eller mindre saglige vendinger gør opmærksom på, at man ikke må advare om fotovogne - inden en enkelt eller to forøvrigt også beklager sig over, der alligevel bare er tale om pengemaskiner.

Men hvad er reglerne egentlig?

Vicepolitiinspektør Jesper Engelund, leder af Hunde- og Færdselscentret hos Sydøstjyllands Politi, forklarer, at det er ganske simpelt.

- Alt hvad du skriver på Facebook er lovligt, og på samme måde hverken kan eller vil vi sige noget til, hvis man bliver advaret af en app eller lignende, siger han, og fortsætter:

- Først når vi kommer ud på færdselsloven område, bliver det et skråplan. Eksempelvis må man kun bruge sine lygter til at signalere fare eller anden grund til at udvise agtpågivenhed - og det er altså ikke farligt, at der længere fremme holder en fartkontrol, siger Jesper Engelund.

Af samme grund er der heller intet i vejen for, at man til og fra arbejde ringer med en advarsel til arbejdspladsens øvrige pendlere, så længe det ikke tager opmærksomhed fra kørslen og naturligvis foregår via en håndfri løsning.