Kampberedt kvinde skal løfte arven efter Johanne Schmidt-Nielsen og Pernille Skipper: Vigtigt, at vi unge går i front

Hvordan har du det med at løfte den røde fane og være i front?

- Godt. Fanen er udtryk for en styrke og et fællesskab. Og det er vigtigt at gøre op med billedet af, at det er lidt ældre herrer fra 3F, der altid går forrest i faglige kampe. Vi unge er også klar til at gå i spidsen. For eksempel er det de unge, der løfter fanen højt i klimaspørgsmål, og det er også vigtigt, at vi blander os i debatten om pensionsalder. Min generation står til først at kunne gå på pension, når vi er mellem 72 år og 75 år.

Både de borgerlige partier og Socialdemokratiet har spillet ud med forslag til, hvordan nedslidte kan gå tidligere på pension. Hvad er din holdning?

- Vi skal forbedre arbejdsmiljøet og undgå fysisk og psykisk nedslidning, og så er vi imod, at pensionsalderen stiger. Folk skal kunne gå på pension, når de er raske og har overskud til at passe børnebørn, være frivillige og hvad de måtte have lyst til. Min generation vil også have ret til et godt seniorliv.

Den stigende pensionsalder er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget for at have nok arbejdskraft og råd til velfærd. Du vil også bruge flere penge til velfærd, så hvordan får du det regnestykke til at gå op?

- Hvis vi har et godt arbejdsmiljø, vil folk blive længe på arbejdsmarkedet, og vi vil finde penge til velfærd ved blandt andet at rulle en række skattelettelser tilbage.

I er det eneste parti, der stiller op på partiliste. Det betyder, at alle listestemmer går til dig som højst placeret kandidat, hvis du ikke får nok personlige stemmer til at blive valgt. Hvorfor ikke alene lade de fynske vælgere afgøre, hvem Enhedslisten skal have valgt?

- Ved at stille op på den her måde, har vi i partiet sikret, at vores spidskandidater rundt om i landet spænder bredt, så vi får forskellige fagligheder, køn, etnicitet og alder repræsenteret på Christiansborg.

Hvad skulle motivere mig til at stemme personligt på en af jer, når I alligevel har bestemt, i hvilken rækkefølge jeres kandidater skal vælges?

- Du skal stemme på os, fordi du er enig i vores politik.

Så du har det fint med, at du bliver valgt, selv om andre på listen måtte få flere personlige stemmer end dig?

- Ja. Fordi vi på den måde får en bredt sammensat folketingsgruppe.

En gruppe, der efterlyser større ret til selv at bestemme uden indblanding fra Christiansborg, er kommunerne. Skal byrådsmedlemmerne har mere magt?

- Ja. Helt klart.

Men I stiller mange forslag på områder, som byrådspolitikerne ellers styrer. I vil for eksempel have Folketinget til at fastsætte, hvor mange pædagoger, der minimum skal være i børnehaverne, og I har tidligere foreslået, hvor mange bad de ældre skal have krav på. Hvorfor ikke lade byrådspolitikere afgøre, hvordan pengene bruges bedst?

- Allerhelst så jeg, at der var penge nok i kommunerne, så vi ikke behøvede at indføre minimumsstandarder.

Skal der flyttes flere penge fra København og de rige nordsjællandske kommuner til for eksempel kommuner som Assens, Langeland og Faaborg-Midtfyn, der har en dårligere økonomi?

- Vi vil gerne lave en udligningsreform, der generelt sikrer flere penge til kommunerne. København Kommune har også problemer med udgifter til mange på overførselsindkomst.

Du ønsker flere penge til kommunerne, flere pædagoger i børnehaverne, ret til at gå tidligere på pension. Ser du et samfund for dig med masser af penge?

- Nej, men vi skal have pengene fordelt anderledes. Vi vil for eksempel beskatte de store formuer højere, virksomheder skal betale mere i selskabsskat, og vi vil have rullet de skattelettelser tilbage, som regeringen har givet.

Hvad er din fynske mærkesag?

- At fremme den kollektive trafik. Lige nu holder folk i bilkøer. Det er hverken godt for klimaet eller blodtrykket. Vi skal have flere busser, så både unge og ældre kan blive boende udenfor de store byer.

Er du modstander af udvidelsen af Fynske Motorvej?

- Ja. Det er gammeldags at investere i mere asfalt. Af hensyn til klimaet bliver vi nødt til at få flere til at benytte andre transportformer end bilen. Derfor går vi også ind for Togfonden og den nye højhastighedsbane på Vestfyn.

De to seneste fynske spidskandidater har været Johanne Schmidt-Nielsen og Pernille Skipper. Er din ambition også at løfte fanen som partiets frontfigur?

- Min ambition er at fordybe mig i et bestemt område og være i front for det som ordfører. Jeg brænder for arbejdsmarked og socialpolitik og har siden 1. januar fulgt vores arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen, der går på pension.