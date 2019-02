Kæmpe retssag begynder mandag: Største antal tiltalte nogensinde

En 26-årig mand fra Ullerslev, som for snart halvandet år siden blev overfaldet med køller og skudt i benet, sidder allerede fængslet for en dom på tre år. Han er både offer og tiltalt i sagen, som begynder mandag.

Håndværkerne har i flere dage været i gang med at bygge Østre Landsrets retssal i Odense om, så den mandag morgen er klar til at tage imod det største antal tiltalte nogensinde ved Retten i Odense.

Aldrig før har Retten i Odense haft 15 tiltalte i én sag, som det er tilfældet her, og hver tiltalt har én forsvarer ved sin side, så derfor har det været nødvendigt med en større ombygning for at få plads til alle.

For ud over 15 tiltalte og 15 forsvarsadvokater skal der være plads til otte nævninge, to dommere og en retsformand, en anklager og en medhjælper, retssekretær og en retsbetjent. Dertil kommer forventeligt seks pressefolk, 25 tilhørere, og et større antal betjente til at sikre ro og orden, så omkring 75 mennesker vil på én og samme tid være til stede i ét og samme retslokale.

Det har kostet pænt på den anden side af 100.000 kroner, formentligt meget mere inklusiv arbejdsløn til to sikkerheds-clearede håndværkere, og indkøb af nye borde, stole, computere og hvad der eller er nødvendigt for at gennemføre nævningesagen over 12 retsdage i februar og frem til endelig dom den 29. marts.

Fredag eftermiddag havde håndværkerne derfor travlt med at banke, hamre, bore, montere borde, lydanlæg, mikrofoner, hovedtelefoner, skærme og blænding af loftsvinduer og sideruder for at undgå uheldigt lysindfald.