Justitsminister kaldt i samråd om konkursrytteri: - Der må være grænser for vores naivitet

SF og Socialdemokratiet kalder justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i samråd for at presse på for konkret handling mod udspekulerede konkursryttere med baggrund i Seden-sagen.

- Vi havde en helt klar aftale om, at vi skulle have en revision af konkursloven, så vi vil høre ministeren om, hvornår vi kan forvente, at det arbejde kan gå igang. Det undrer mig meget, at justitsministeren ikke har indkaldt til forhandlingerne om konkursloven allerede, siger Trine Bramsen.

Og ifølge Trine Bramsen kan det kun gå for langsomt med at få kigget loven efter i sømmene og strammet grebet om konkursrytterne.

Revisionen af konkursloven blev dog allerede aftalt forud for lovens ikrafttræden 1. januar 2014. Den skal derfor finde sted på et tidspunkt i 2019.

- Jeg mangler blandt andet svar på, hvilke muligheder vi har inden for den nuværende lovgivning. Vi skal hurtigt have strammet op, så vi ikke tillader det her kyniske og bevidste snyd, hvor man lader virksomheder gå konkurs og bare løber fra regningerne. Jeg har intet imod, at folk går konkurs. Det kan ske for den bedste, men der må altså også være en grænse for vores naivitet, siger Karsten Hønge.

I den kortfattede kommentar understregede justitsministeren, at myndighederne skal skride hårdt ind over for konkursryttere, men at det også er vigtigt, at konkursreglerne rammer de rigtige og ikke hæmmer erhvervslivet mere end nødvendigt.

Ministeren må kunne svare på, hvad der går galt. Er det en mangel på ressourcer eller har vi simpelthen for får betjente, som reelt har kompetencerne til at efterforske den form for kriminalitet?

Konkursrytteri på dagsordenen

Konkursloven bliver dog ikke det eneste tema for samrådet. Både Karsten Hønge og Trine Bramsen vil også høre ministerens bud på, hvordan man kan ændre den udvikling mellem anmeldelser og domme for økonomisk kriminalitet, som Fyens Stiftstidende fremlagde torsdag.

Her viste data fra Danmarks Statistik, at antallet af anmeldelser af bedrageri, underslæb, mandatsvig og skyldnersvig er steget med 491 procent på 10 år, mens antallet af domme til betinget eller ubetinget fængsel er faldet med 14 procent siden 2009 og med 50 procent i løbet af de seneste to år.

- Tallene siger jo noget om, at vi på en eller anden måde skal have en bedre balance mellem antallet af anmeldelser og politiets ressourcer og uddannelsesniveau. Ministeren må kunne svare på, hvad der går galt. Er det en mangel på ressourcer, eller har vi simpelthen for få betjente, som reelt har kompetencerne til at efterforske den form for kriminalitet, lyder nogle af de spørgsmål, som Karsten Hønge vil have svar på.

Trine Bramsen vil også have svar på, om politiet på nuværende tidspunkt har tilstrækkelige kompetencer til at efterforske de ofte meget komplicerede sager om økonomisk kriminalitet. Og om hvad Søren Pape Poulsens holdning er til at samle de specialiserede kræfter på færre enheder, der går på tværs af politikredsene.

- Lige netop i forhold til økonomisk kriminalitet kan det godt være et problem, hvis efterforskningen ligger ude lokalt. Vi har tidligere foreslået, at efterforskningen i denne her type sager ikke skal starte ude lokalt. Vi bliver simpelthen nødt til at erkende, at det kræver nogle meget specialiserede kompetencer, som man ikke lige kan fordele i alle politikredse. Desuden går de her sager jo også på tværs af politikredsene, siger Trine Bramsen.

Det er uvist, hvornår samrådet vil finde sted.