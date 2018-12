Julevejret: Her er udsigt til hvid jul

Helt at udelukke en hvid jul tør DMI ikke, for vejret er som bekendt altid uforudsigeligt. Til gengæld er der lagt op til en kamp - ikke mellem det gode og det onde, men mellem den kolde luft mod nord og den milde luft mod syd. Så er spørgsmålet bare, hvem der løbet af med sejren. Og indtil videre ser det ud til at være den milde luft mod syd.

Ellers må selv meteorologerne indrømme, at hvis man drømmer om hvid jul skal man tage uden for Danmarks grænser for at den drøm kan opfyldes. For med dagtemperaturer mellem 1 og 6 graders varme bliver julen - og med stor sikkerhed også på Fyn - mere brun, grøn og grå end den bliver hvid.

Og lad os bare afsløre med det samme, at det bliver hvid jul - men næppe i Danmark. Ifølge DMI kan snevejrsbarometeret måske og med alle mulige forbehold komme op i den nordøstlige del af Jylland og Sjælland med et lille drys af det hvide pulver fra lillejuleaftensdag. Men der bør næppe satser store formuer på de odds.

Det er spørgsmålet hos mange, som gerne vil have romantisk julelandskab at kigge ud på, mens anden eller gåsen ligger lunt og langtidssteger i ovnen juleaftensdag og duften spreder sig i de små hjem, Disneys juleshow ruller traditionen tro på DR, og børnene smugspiser af julemarcipangrisen på sofabordet.

Længste nat

Til gengæld er der mange andre ting at glæde sig over, når det ikke bliver hvid jul. Trafikken bliver ikke berørt af snemasser og pakkerne når frem til juleaften, ligesom færgerne sejler og den faste forbindelse over Storebælt berøres højst af lidt sidevind, men hverken frost eller sne.

Et andet lyspunkt er, at nu lysner det fra lørdag, og så bliver det hele meget sjovere, når dagene bliver længere. Måske ikke i første omgang, men så kan man glæde sig over den længste nat mellem fredag og lørdag. Det er nemlig vintersolhverv.

Vintersolhverv den 21. december er den dag, hvor den nordlige halvkugle er vendt længst væk fra Solen. Det giver os korte dage og lav solhøjde i Danmark. Det sker helt præcist fredag aften klokken 23.22, hvor kurven vender for den nordlige halvkugle og dagene bliver igen længere.

Nu er det forskellige, hvor lang eller kort dagen er også i Danmark. På Ærø er dagen 7 timer og 11 minutter lang, mens den i Aalborg kun er 6 timer og 42 minutter lang. Eller kort, om man vil.

Så langelændingene har en længere nat mellem fredag og lørdag end bogenserne har det. Hvis nogle altså overhovedet opdager det, eftersom solen næppe rejser sig ret langt op fra horisonten uanset hvad.

Man kan også - som i visse steder ude i verden - glæde sig over den lange nat og holde sig vågen. Det sker i mange af de samfund, hvor religionen zoroastrianismen har været og stadig er - det er de mennesker, som bekender sig til Zarathutras lære. Mange millioner mennesker verden over holder sig netop vågen hele den lange nat i skæret fra stearinlys.

I dag står vintersolshverv noget i skyggen af julen. Men folk, som bekender sig til vikingernes guder og andre spirituelle typer fejrer stadig vintersolhvervet som en vigtig begivenhed.

Nu skal man ikke forvente lysets komme allerede fra søndag, for dagene tiltager kun med ganske få minutter, og det er som bekendt først om nogle måneder, vi for alvor mærker, at dagene bliver længere og nætterne kortere.