Juletid er indbrudstid: Fyns Politi opfordrer til at synge tyven væk

Som led i fokus på juleindbrud har Fyns Politi lavet en sang, som skal hjælpe folk til at huske, hvordan de bedst holder tyvene for døren.

Også hos Fyns Politi er der opmærksomhed på, hvordan man bedst kan undgå, at juletiden skal blive en sand indbrudsfest for tyvene. Derfor har Fyns Politi lavet en lille sang, som skal hjælpe folk med at huske, hvordan de bedst undgår indbrud i juletiden.

- Syng den med dine naboer, dine kolleger, dine venner og familie, opfordrer Fyns Politi.

Syng tyven væk

(melodi: "Højt fra træets grønne top") Tekst: Fyns Politi

Når du rejser fra dit hjem Syn's vi du skal huske Tyven han kan være slem Elsker højt at luske Derfor synes vi, du bør Sikre hjemmet før du kør Råd vi gi'r dig gerne Her er sagens kerne

Tænd og sluk ur, tegn på liv kan vi anbefale Vasketøj hængt på stativ midt i et lokale Yndlingsting skal gemmes væk Husk, at tyven han er fræk Kigger alle vegne Dermed kan du regne

Nabohjælp er godt fordi Tyven han bliver bange Han vil krybe helt i hi Hvis I nu er mange Der et vågent øje har Naboer vær juleklar Gør det til en ære Nabohjælp at være