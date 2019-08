Jomfruelig asfalt på Fynske Motorvej: Risiko for kø mandag morgen

Mandag morgen kan trafikanterne forvente nylagt asfalt efter en weekend med uheld, dieselolie, oprydning og kilometervis kø. Men man skal ikke glæde sig for tidligt, for mandag kan der fortsat opstå kø, så kør hjemmefra i god tid.

Problemet med dieselolie og asfalt er, at det er en rigtig dårlig kombination. Asfalt er som bekendt et olieprodukt, og det samme er dieselolie, så når det blander sig med hinanden bliver det pløret og derfor farligt at køre på. Derfor var der en hastighedsbegrænsning både lørdag og søndag på bare 40 kilometer i timen, hvad mange bilister ifølge politiet havde svært ved at forstå.

Det er Vejdirektoratet, som allerede søndag eftermiddag forberedte trafikanterne på vej til en ny arbejdsuge på, at oprydningsarbejdet efter lørdagens uheld stadig kan være årsag til både hastighedsnedsættelse og deraf lange køer. Weekenden igennem var kun to spor farbare mellem afkørsel 58a og 58b ved Middelfart.

Skal man tværs over Fyn mandag morgen vil det være en god ide at køre hjemmefra i god tid, for der kan fortsat være risiko for lange køer og længere rejsetid.

Asfalt og jord

Ifølge Vejdirektoratet var man søndag eftermiddag i gang med to projekter. Det ene var at skrælle og fræse den gamle asfalt i ydersporet af, og ved samme lejlighed var man i gang med at suge dieselolie op fra bevoksningen i midterrabatten. Det var fortsat rester fra uheldet lørdag morgen, og for at fjerne al dieselolien måtte man skrælle et dybt lag jord af i netop midterrabatten.

Efter at ydersporet var skrællet af gjaldt det de øvrige spor, og da det var blevet mørkt og muligvis først omkring midnat forventedes de store maskiner for at lægge et nyt lag asfalt på. Ifølge Vejdirektoratet dog med det forbehold, at noget kunne gå galt i nattens løb.

Det betyder derfor, at trafikanterne mandag morgen kan forvente jomfruelig asfalt på strækningen, men der vil fortsat være en hastighedsnedsættelse, og til den tid på 80 kilometer i timen, fordi der fortsat vil mange afstribninger på vejen.