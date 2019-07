Jobpatruljen på Fyn: Tjekker arbejdsforhold i to uger

For 40. år i træk drager unge fra fagbevægelsens Jobpatrulje ud i det fynske sommerland for at tjekke løn- og arbejdsforhold for unge i fritids- og sommerferiejob.

Det skriver Jobpatruljen i en pressemeddelelse.

- Vi ved fra tidligere år, at mange unge fritids-sommerferie-jobbere ikke får den løn, de skal have efter overenskomsten. Desuden bliver lovgivningen overtrådt mange steder, når unge f.eks. udsættes for tunge løft, arbejder med farlige maskiner, eller arbejder for længe, siger Natalia Jørgensen, koordinator for Jobpatruljen på Fyn, de fynske øer og i Fredericia.

Jobpatruljen er fagbevægelsens hjælp til unge med fritidsjob, og tjekker hver sommer løn- og arbejdsforhold. Bag Jobpatruljen står fagforeningerne HK og 3F.

Natalia Jørgensen understreger, at de unge ved for lidt om deres rettigheder i fritidsjobbet, da de langt fra altid er klar over, at deres rettigheder bliver overtrådt.

- Det er netop grunden til, at Jobpatruljen er så vigtig og grunden til, at Jobpatruljen år efter år bruger utallige timer på at komme ud til så mange virksomheder og unge som muligt - vi vil oplyse fritidsjobberne om, hvad de har krav på, når de er på arbejde. På den måde sikrer vi, at de yngste får en god start på arbejdsmarkedet, siger Natalia Jørgensen.

Det store fokus på oplysning betyder dog ikke, at Jobpatruljen blot lader overtrædelser passere, hvis de skulle støde på dem.

Brud på overenskomsterne indberettes til de pågældende fagforeninger, mens lovbrud meldes til myndighederne, f.eks. Arbejdstilsynet. I særligt grove tilfælde endog til politiet.

Sidste år besøgte Jobpatruljen cirka 10.000 virksomheder, og talte med 3015 unge fritidsjobbere.