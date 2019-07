Omkring middagstid tirsdag kørte flere biler med et rødt Jobpatruljen-skilt på siden ud i Odense for at tjekke løn- og arbejdsforhold for de 13 til 17-årige på arbejdsmarkedet. Jobpatruljen var for 40. år i streg på patrulje på Fyn og øerne for at tjekke, om de unge har styr på arbejdsforholdene på deres arbejdsplads.

I en af de biler sad 20-årige Harismi Balandram og 26-årige Nicolai Arentz Konradsen.

Harismi Balandram var med i Jobpatruljen for første gang i år, mens Nicolai Arentz Konradsen var med for ottende år i streg.

Dagens tur gik i første omgang mod den sydlige del af Odense, hvor første stop var i en Rema 1000 i Højby. Her fik de to frivillige dog at vide, at de kunne lægge en folder til ungarbejderne, men at der ikke var tid til, at de snakkede med dem.

- Det var ret usædvanligt. Folk plejer at reagere ret positivt, fordi de ved, hvem vi er, og de ved, at vi ikke kommer for at genere dem. Men hos de større virksomhedskæder ved de unge heldigvis ofte, hvilke regler der er for løn og arbejdsforhold, lød det fra Nicolai Arentz Konradsen.

I løbet af uge 29 og 30 håber Jobpatruljen at komme til at snakke med mindst ligeså mange unge som sidste år, hvor de gennemførte 460 interviews på Fyn og i Fredericia.