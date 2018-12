Jim Lyngvild er indstillet til Årets Fynbo

Læser Lena Liedecke skriver i sin indstilling, at Lyngvild "sætter Fyn på landkortet og gør så meget godt for Fyn og Danmark".

Årets Fynbo skal ifølge fundatsen gå til et menneske, der har "udvist et helt særligt initiativ eller et helt særligt engagement ud over det, man med rette kan forvente". Og det har Claus Brandstrup gjort, hvis man skal tro en hel række af læsere. Brandstrup er idémanden bag og forstander på Byens Højskole, som så dagens lys i Odense for et lille års tid siden.

- Han har en evne til at favne folk, til at træde i karakter for de svage og finde åndehuller for mennesker, der er kommet i en livssituation, hvor det kan være lidt svært, skriver Palle Pors i sin indstilling.

Også Dan Eskekilde og Mette Rahbek er blevet indstillet til prisen i deres egenskab af initiativtagere til Facebookgruppen Bevar Siloøen, hvor knap 3000 borgere har fundet sammen i ønsket om at bevare bygningerne på Siloøen i Odense.

Mette Rahbek er også indstillet alene, fordi hun "er meget engageret i FN's 17 Verdensmål og har derfor taget initiativ til at stå bag events om verdensmålene", som indstiller Mads Schjerbech skriver.