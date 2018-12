Jernalderlandsbyen kan føre til hæderspris

Annette Bøge Huulvej, leder af Jernalderlandsbyen, er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Indstillingen skyldes, at hun "lægger et kæmpearbejde i bevarelsen, udviklingen, formidlingen af Jernalderlandsbyen", som læser Gunhild Brink skriver i sin indstilling.

Årets Fynbo uddeles til januar, og den skal ifølge fundatsen gå til et menneske, der har "udvist et helt særligt initiativ eller et helt særligt engagement ud over det, man med rette kan forvente".

Det gør også Peter Marquard Sejersen, der er indstillet til prisen af Mikkel Schäfer for en stor arbejdsindsats for Jam Days fortsatte eksistens: "Uden ham var projektet ikke fortsat", skriver han. Søren Vittrup er indstillet af Michael Larsen, fordi han altid er "en smilende, flink og venlig hifi-mand, som giver en kop, når man kommer forbi Audiocompagniet i Odense for at snakke om hifi".

Kent Gregersen, købmand i Haastrup, er indstillet til hædersprisen, fordi han ifølge indstiller Kathrine Gregersen er så meget mere end bare en købmand: Han "hjælper de ældre borgere i byen, som ikke ønsker hjælp fra kommunen (han spare kommunen penge), han har købt en minibus, så han kan hente borgere fra Faldsled, Jordløse og Vester Hæsinge, således at de selv kan handle. Han hjælper selvfølgelig med at bære varerne ind. For at der skal ske noget i lokalsamfundet, skal Kent have en finger med i spillet, ellers bliver der ikke planlagt noget. Kent er en mand, der fortjener at blive hædret. Han beder aldrig om et tak eller forventer noget til gengæld".

Årets Fynbo uddeles 26. januar. I de kommende uger kan du læse her på siden om de nominerede kandidater.