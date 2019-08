Jensen, Ellemann eller Støjberg: Fynske V-formænd tøver

Kasper Ladingkær, V-kommuneformand i Odense

Om gruppeformand og politisk ordfører: Kristian Jensen og Jakob Ellemann-Jensen er to meget kompetente personer til de to poster. Vi kender Ellemann fra, da han var opstillet i Odense, og det er naturligt, at Kristian Jensen som næstformand i partiet beklæder posten som formand for folketingsgruppen. Venstre har jo tradition for, at det er næstformanden, der bliver partiformand, når formanden trækker sig.

Om fravalget af Inger Støjberg: For mig er næstformandsposten ikke så vigtig, og jeg vil ikke kommentere, at hun ikke er en del af gruppeledelsen. Der er ingen tvivl om, at hun har fremstået firkantet og meget hård i sin retorik, men det er en naturlig følge af den ministerpost, hun har bestridt.

Om partiformand: Jeg bakker op om Lars Løkke så længe, han selv ønsker at være leder. Hvem, der skal efterfølge ham, vil jeg ikke pege på nu.