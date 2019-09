Odense: - Det er fint med kunst på museer, men jeg mener, at kunst skal ud, hvor folk lever og er, forklarer den kontroversielle kunstner Jens Galschiøt om baggrunden for, at han havde en stand ved Det Fynske Folkemøde. Jens Galschiøt er ham med Svinehunden, druknende flygtninge, fundamentalister, hjemløse og meget mere.

- Kunst er en måde at snakke på og forstå sig selv på, uanset om emnet er kærlighed eller druknende flygtninge.

Han fortæller, at han også deltager i folkemøder på Bornholm og på Mors.

- Jeg deltager i folkemøderne, fordi jeg mener noget med min kunst. Det skal indgå som en naturlig del af vores liv og vore tanker, og derfor skal den ud, hvor folk er. Og især på folkemøder kommer der mennesker, der er nysgerrige og interesserede. Og jeg elsker at tale med folk.