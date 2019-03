Jane Heitmann (V) i farezonen: Venstre står til at miste fynsk mandat

Prognose viser for første gang, at Venstre kan risikere at miste et af tre fynske folketingsmedlemmer.

Klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V), Erling Bonnesen (V) og sundhedsordfører Jane Heitmann (V). En af dem vil efter valget ikke være medlem af Folketinget, hvis man skal tro den seneste prognose, som professor Kasper Møller Hansen har lavet for Altinget. Her står Venstre til for første gang i denne valgperiode at miste et af partiets tre fynske mandater. Jane Heitmann er den af de tre, der fik færrest stemmer ved det seneste valg, men meningsmålingen får hende ikke til at ligge søvnløs. - Man skal altid tage meningsmålinger med et gran salt, og jeg vil kæmpe med alt, hvad jeg har. Jeg er meget optimistisk i forhold til valget, siger Jane Heitmann. Hun har intet bud på, hvorfor Venstre for første gang står til at miste et fynsk mandat. - Det må du spørge vælgerne om, siger hun.

Sådan falder mandaterne Professor Kasper Møller Hansen laver for netmediet Altinget en række prognoser op til valget. I den aktuelle prognose fordeler de fynske mandater sig sådan (i parentes det nuværende mandattal). Prognosen er behæftet med usikkerhed. Blandt andet kan tildeling af tillægsmandater mellem landsdelene hurtigt forrykke billedet.



S: 5 mandater (nu 5)



DF: 3 mandater(nu 4)



Venstre: 2 mandater (nu 3)



Enhedslisten: 1 mandat (nu 2)



SF: 1 mandat (nu 1)



Radikale: 1 mandat (nu 0)



Konservative: 1 mandat (nu 1)



Liberal Alliance: Ingen (nu 1)



Nye Borgerlige: Ingen

I hed frontlinje Jane Heitmann har som sundhedsordfører især været i skudlinjen i forbindelse med partiets udspil til en sundhedsreform. - Er forslaget til sundhedsreform en del af forklaringen på de dårlige meningsmålinger? - Jeg har ikke hørt nogen være uenige i målet om at skabe et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen. - Forslaget betyder et farvel til regionsrådene og har mødt en del kritik. Kan det være medvirkende til de dårlige målinger? - I Venstre har vi et ønske om at flytte penge fra administration til varme hænder. Vi ønsker 2000 flere sygeplejersker. Vi ønsker flere praktiserende læger, vi ønsker at styrke akutberedskabet, og alt det forhandler vi netop nu. Jeg glæder mig til, at vi kan præsentere en færdig reform til et sundhedsvæsen, der er gearet til fremtidens udfordringer med blandt andet langt flere ældre. - Jeres egen gruppeformand i Region Syddanmark Bo Libergren har skarpt kritiseret fjernelse af et demokratisk led i form af regionsrådene. Har det svækket jer? - Jeg ønsker ikke at gå ind i en polemik med Bo Libergren, men jeg går ud fra, at man støtter Venstres politik, når man stiller op til Folketinget, siger Jane Heitmann.

Bonnesen topscorer Regionsrådspolitikeren har tidligere i Fyens Stiftstidende fremført, at Jane Heitmann burde afsættes som sundhedsordfører, da hun anonymt stillede spørgsmål i Folketinget om regionsrådspolitikernes pengeforbrug helt ned til avishold, taxakørsel og mobiltelefoner. Han angreb hende dengang for snusket muldvarpepolitik for at miskreditere regionsrådspolitikerne. Bo Libergren er selv for første gang på den fynske stemmeseddel til folketingsvalget, og med den aktuelle prognose fra Altinget er vejen til Folketinget blevet ekstra lang. Ved det seneste valg i 2015 blev Erling Bonnesen Venstres fynske topscorer med 9.034 stemmer. Lars Chr. Lilleholt fik 8.161 og Jane Heitmann 4.677 stemmer.

Også nedtur for EL Valgprognosen er også skidt nyt for Enhedslisten, der risikerer at miste et af de to fynske mandater. Som ved den foregående prognose mister DF et af de fire fynske mandater, Liberal Alliance på Fyn ryger helt ud af Folketinget, mens De Radikale igen får ét mandat. Det samme gælder De Konservative, der ved den seneste prognose stod til ingen fynske mandater.